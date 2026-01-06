63 personas resultaron heridas en medio de las corralejas de Caucasia, Antioquia

Caucasia, Antioquia

Un total de 63 personas resultaron heridas durante los ocho días de corralejas realizadas en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, en el marco de las celebraciones de fin y comienzo de año.

Según informó la Alcaldía de Caucasia, 24 de los lesionados sufrieron corneadas leves por toros, mientras que el resto presentó golpes y otras afectaciones asociadas a riñas ocurridas dentro del evento taurino.

El secretario de Gobierno, José Payares, confirmó que entre los heridos se reportaron siete menores de edad.

“Hay unos menores de edad mayores a 14 años que fueron afectados, pero por golpes, de pronto en el desarrollo como tal de las festividades, pero no por jornadas de toros ni por otro tipo de laceraciones, todos fueron atendidos”, detalló el secretario de Gobierno.

Desde la administración municipal se destacó que la cifra de personas heridas fue inferior a la registrada el año anterior, con siete casos menos, y que las corralejas se realizaron en cumplimiento de la ordenanza departamental vigente.

Alerta por riesgo en las corralejas

Ante el riesgo latente que representan este tipo de eventos, la Gobernación de Antioquia emitió una alerta de seguridad, recordando que el incumplimiento de la normativa puede derivar en la suspensión inmediata y definitiva de las actividades, una responsabilidad que recae en las alcaldías municipales.

Finalmente, desde la administración departamental se reiteró el llamado a los organizadores y autoridades locales para que las tradiciones culturales se desarrollen bajo criterios de responsabilidad, seguridad y respeto por la vida, priorizando la integridad de los asistentes.