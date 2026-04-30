Atraco en Laureles, en Medellín, dejó dos muertos y un herido

Medellín

Un atraco ocurrido en la noche de este miércoles 29 de abril en el sector del Estadio, en Medellín, terminó con dos presuntos delincuentes muertos y otro más herido.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se registraron hacia las 8:00 p. m., cuando un uniformado del Ejército, que se encontraba de civil y se movilizaba en su motocicleta por una zona de Laureles, fue interceptado por dos motocicletas con varios hombres que, pretendían despojarlo de sus pertenencias y del vehículo.

Ante la situación, el soldado hizo uso de su arma de propiedad, la cual contaba con los permisos correspondientes, y disparó contra los presuntos asaltantes. En el lugar murieron dos de los atacantes, mientras que un tercero resultó herido.

“Aquí hay seguridad jurídica para la fuerza pública, y lo único que tienen los bandidos seguros es que los vamos a perseguir y van a ser o capturados o van a ser dados de baja. No murieron dos ciudadanos cualquiera, murieron dos bandidos”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

El lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica, mientras se adelanta el proceso de judicialización por el delito de hurto.

En la escena fueron halladas las motocicletas en las que se movilizaban los implicados, así como armas de fuego, entre ellas un revólver y una pistola, que habrían sido utilizadas en el intento de robo.

Inicio de las investigaciones

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del caso.

Según las cifras de la Alcaldía de Medellín, en lo que va corrido del 2026 ya son más de siete delincuentes que han muerto, o por el ejercicio de la legítima defensa o porque han sido dados de baja por la fuerza pública en hechos similares.