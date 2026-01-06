Hallan bandera alusiva al ELN en zonza rural de Andes, Antioquia

Andes, Antioquia

Durante la mañana de este martes 6 de enero fue reportada la presencia de una bandera alusiva al ELN en el sector El Porvenir, sobre la vía que comunica al municipio de Andes con el corregimiento de Tapartó, en el suroeste de Antioquia.

Habitantes y transeúntes del sector confirmaron la ubicación del elemento del grupo armado ilegal, lo que generó alerta entre la comunidad que se moviliza por este corredor vial, utilizado de manera frecuente para el tránsito local y rural.

Ante la situación, las autoridades acordonaron la zona y se encuentran a la espera de la llegada de unidades antiexplosivos, con el fin de verificar si existe algún riesgo para la población y descartar la presencia de artefactos peligrosos.

Violencia en el Suroeste de Antioquia

La disputa por el control del territorio entre las estructuras criminales ha sido el principal causante de la escalada de violencia en Andes. En 2025, el municipio registró un aumento superior al 300% en homicidios frente al año anterior y convierte este periodo en el más violento en la historia reciente de la localidad.

La situación fue tan crítica que, según autoridades locales, las bóvedas del cementerio fueron insuficientes para atender el incremento en los asesinatos.