Gobernación de Antioquia lanza alerta de seguridad por riesgos en corralejas

Antioquia

La Gobernación de Antioquia emitió una alerta de seguridad por la realización de corralejas y espectáculos taurinos en el departamento, tras los recientes hechos de violencia ocurridos en estos eventos. La advertencia se da luego de una riña multitudinaria registrada en Caucasia, donde 15 personas resultaron heridas, algunas de ellas de consideración.

A través de la Gerencia de Bienestar Animal, la administración departamental recordó que la normativa prohíbe el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, así como la participación de menores de 14 años. Además, exige la presencia permanente de servicios médicos y veterinarios, ambulancias, seguros obligatorios de accidentes y responsabilidad civil.

También se establece la prohibición absoluta de elementos que causen dolor, lesiones o muerte a los animales.

“Esta es una invitación a que cualquier actividad que involucre animales debe estar regulada por la Secretaría de Gobierno del municipio. Tener todos los controles, no solamente para proteger a los animales, sino también para proteger a las personas”, señaló Dionisia Yusti Rivas, Gerente de Protección y Bienestar Animal.

Otras medidas de seguridad en las corralejas

Los municipios y organizadores deben contar con un Plan de Emergencia y Contingencia aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que contemple la prevención de incendios, colapsos estructurales, estampidas e intoxicaciones.

Asimismo, es obligatoria la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante todo el evento, con la participación de autoridades municipales, organismos de socorro, fuerza pública y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

La Gobernación advirtió que el incumplimiento de la normativa dará lugar a la suspensión inmediata y definitiva del evento por parte de las alcaldías municipales, e hizo un llamado a celebrar las tradiciones culturales bajo criterios de responsabilidad, seguridad y respeto por la vida.