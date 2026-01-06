Capturado alias “Pulga”, integrante del GDO “Los Chatas”, en Medellín

Medellín

De acuerdo con las investigaciones, alias “Pulga” habría participado activamente durante cerca de seis años en las dinámicas criminales del Grupo Delincuencial Organizado, “Los Chatas”, desempeñando un rol relevante en actividades relacionadas con el narcotráfico y en la consolidación del control territorial ilícito en la ciudad.

En 2023 fue capturado en flagrancia junto con ocho integrantes más de la organización criminal, entre ellos, alias “Juanca”, quien según las autoridades, era un coordinador de zona.

Alias “Pulga”, fue procesado y condenado por el delito de tráfico de estupefacientes en Septiembre del 2024, desde entonces, se encontraba evadiendo la justicia y seguía siendo un miembro activo de la organización delincuencial.

Con esta captura, las autoridades asestan un golpe significativo a la capacidad operativa y criminal de “Los Chatas” y reiteran el mensaje de cero tolerancia frente a las organizaciones delincuenciales que operan en Medellín.