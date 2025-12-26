Una riña en una corraleja de Caucasia deja al menos once heridos

Caucasia - Antioquia

Por estos días se realizan eventos relacionados con corralejas en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde hay concentraciones masivas de personas en torno a esta actividad, lo que también implica alto consumo de licor. Todo esto ha generado situaciones como riñas.

Precisamente el pasado 25 de diciembre se reportó una pelea grupal que dejó 11 personas heridas que fueron llevadas al hospital César Uribe Piedrahíta, donde fueron atendidas con diferentes lesiones.

“Realmente, hay un balance de once personas heridas, pero son heridas por una riña que se presentó durante el evento, pero hubo una intervención inmediata por parte del policía y de la empresa de seguridad logística contratada por el empresario”, manifestó José Payares, secretario de Gobierno de Caucasia.

El funcionario manifestó que los heridos, algunos ya dados de alta fueron atendidos con la póliza que se le exige al empresario organizador de las corralejas.