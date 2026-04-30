Caen “Las Tinderianas”, estructura criminal que se dedicaba al hurto de extranjeros en Medellín. Foto: Policía Nacional.

Valle de aburrá

La red criminal afectaba sectores como El Poblado, Laureles y Envigado. Las autoridades lograron documentar 24 casos con el mismo modus operandi.

Esta estructura delincuencial era conocida como: “Las Tinderianas”, quienes se dedicaban a concretar encuentros presenciales con sus víctimas mediante aplicaciones de citas. Luego, suministraban a las víctimas fármacos catalogados de alta potencia, lo que les permitía acceder a claves, dispositivos móviles y cuentas bancarias para realizar transferencias y retiros.

“Aquí no hay espacios para estas redes: las identificamos, las investigamos y las desarticulamos, con resultados contundentes”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Entre los afectados se encontraron tanto ciudadanos colombianos como extranjeros, en su mayoría de nacionalidades española, estadounidense, italiana, argentina, mexicana y noruega. Las pérdidas económicas superan los $400 millones.

En los operativos se incautaron 12 teléfonos móviles, 63 billetes de moneda extranjera provenientes de 16 países, además de tarjetas bancarias, tarjetas SIM, documentos de identidad, relojes y sustancias utilizadas para perpetrar los delitos.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.