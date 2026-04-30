Caen “Las Tinderianas”, estructura criminal que se dedicaba al hurto de extranjeros en Medellín
Mediante cinco diligencias de allanamiento en el Valle de Aburrá y Sincelejo (Sucre), se logró la captura de cinco personas señaladas de hurto calificado, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
Valle de aburrá
La red criminal afectaba sectores como El Poblado, Laureles y Envigado. Las autoridades lograron documentar 24 casos con el mismo modus operandi.
Esta estructura delincuencial era conocida como: “Las Tinderianas”, quienes se dedicaban a concretar encuentros presenciales con sus víctimas mediante aplicaciones de citas. Luego, suministraban a las víctimas fármacos catalogados de alta potencia, lo que les permitía acceder a claves, dispositivos móviles y cuentas bancarias para realizar transferencias y retiros.
“Aquí no hay espacios para estas redes: las identificamos, las investigamos y las desarticulamos, con resultados contundentes”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.
Entre los afectados se encontraron tanto ciudadanos colombianos como extranjeros, en su mayoría de nacionalidades española, estadounidense, italiana, argentina, mexicana y noruega. Las pérdidas económicas superan los $400 millones.
Más información
En los operativos se incautaron 12 teléfonos móviles, 63 billetes de moneda extranjera provenientes de 16 países, además de tarjetas bancarias, tarjetas SIM, documentos de identidad, relojes y sustancias utilizadas para perpetrar los delitos.
Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.