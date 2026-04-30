Incautaron más de tres toneladas de marihuana en Itagüí, Antioquia

Medellín

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la DIJIN, Interpol y el Grupo de Investigación Contra el Terrorismo de la Policía Nacional, lograron ubicar e incautar 3 mil 393 kilogramos de marihuana en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

Este cargamento estaba camuflado en un contenedor que transportaba una tractomula y el cual estaba estacionado en un lugar público de ese municipio.

Cargamento de más de 9 mil millones de pesos

Este narcótico que está avaluado en 9 mil 432 millones de pesos, era transportado desde el departamento del Cauca y sería comercializado en Antioquia a través de unas 169 mil dosis, según el cálculo de las autoridades.

Labores de inteligencia

Este operativo se logró luego de las labores de inteligencia militar y la investigación judicial, que lograron evidenciar que este narcótico pertenecería al grupo armado organizado residual, estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias.

Esta marihuana estaba oculta en un tractocamión, el cual se encontraba estacionado en un parqueadero público de Itagüí.

Otro de los elementos que lograron establecer las autoridades es que el cargamento había salido hace 10 días desde Miranda, municipio del departamento del Cauca, con destino a Antioquia.

Siguen los operativos

Desde el Ejército indicaron que continuarán con sus operativos contra el accionar delictivo de los grupos armados ilegales y estructuras delincuenciales, por medio de un despliegue permanente de sus unidades en nuestro país.

Lo que dice la Alcaldía

Para la Alcaldía de Itagüí este es un duro golpe al narcotráfico, gracias al trabajo articulado de la DIJÍN, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el gobierno local.

Explicaron desde la administración municipal que el megaoperativo se efectuó en el barrio San Fernando, de esa localidad del sur del Valle de Aburrá.

Indicaron que allí se adelantan los procesos judiciales contra una persona capturada.