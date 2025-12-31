Tres menores y tres adultos resultaron heridos en primer día de corralejas en Caucasia, Antioquia

Caucasia, Antioquia

Pese a las reiteradas alertas por los múltiples riesgos de la realización de las polémicas corralejas en el departamento, las consecuencias lamentables de los eventos siguen reportándose. Seis personas resultaron heridas durante la primera jornada en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

La mayor preocupación de las autoridades radica en que tres de los heridos son menores de edad. Se trata de Manuela Jaramillo, de 15 años, quien presentó un síncope por golpe de calor; Aldair Guzmán, de 17 años, con una herida abierta en el ojo derecho; y Juan Milona, de 14 años, quien sufrió la amputación de la falange de un dedo de la mano izquierda.

Además de tres adultos que resultaron afectados en la corraleja identificados como Elber Betín, de 32 años, quien sufrió una luxación de hombro, Leider Hernández, de 29 años, que resultó corneado por un toro en la región lumbar y Nicolás Escobar, de 33 años, con una herida abierta en el cuero cabelludo.

Además de las lesiones reportadas, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Caucasia advirtió sobre graves falencias en materia de seguridad en el escenario del evento. Durante las inspecciones realizadas se evidenciaron clavos expuestos, tablas en mal estado, sistemas eléctricos en condiciones irregulares y otros elementos que representarían un riesgo para los asistentes.

Hasta la fecha, ya son 25 personas lesionadas en el Bajo Cauca antioqueño como consecuencia de las corralejas.

Alerta por riesgo en corralejas

Por el riesgo latente del desarrollo de estos eventos taurinos, la Gobernación de Antioquia emitió una alerta de seguridad. Desde la administración departamental se advirtió que el incumplimiento de la normativa vigente podría derivar en la suspensión inmediata y definitiva de las actividades, responsabilidad que recaería en las alcaldías municipales.

La Gobernación hizo un llamado a los organizadores y autoridades locales para que las tradiciones culturales se desarrollen bajo criterios de responsabilidad, seguridad y respeto por la vida, priorizando la integridad de los asistentes.