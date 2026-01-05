“Venezuela merece ser libre y respetada en su dignidad”: llamado de arzobispo de Barranquilla

El arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Emiro Salas, elevó un llamado contundente al respeto por la dignidad humana, la democracia y los derechos fundamentales del pueblo venezolano, como reacción a la incursión armada de Estados Unidos en el vecino país durante la madrugada del 3 de enero.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En diálogo con Caracol Radio, el arzobispo aseguró que ninguna circunstancia puede justificar el atropello a la dignidad de las personas. “Ni Maduro ni ningún ser humano, ni ningún venezolano merece ser atropellado en su dignidad”, afirmó, al recalcar que Venezuela, como todos los países, está llamada a ser libre, democrática y soberana, con garantías plenas para sus ciudadanos.

“La crisis debe darse en el marco del respeto a los derechos humanos”

Monseñor Salas insistió en que la solución a la crisis venezolana debe darse en el marco del respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación del pueblo. En ese sentido, expresó su deseo de que el país pueda resolver sus conflictos “de la mejor manera”, conservando su soberanía, pero garantizando libertades y condiciones de vida dignas para todos.

El arzobispo también hizo referencia al drama de la migración forzada y al derecho que tienen millones de venezolanos de regresar a su tierra. “Los venezolanos que tuvieron que salir de Venezuela tienen el derecho a regresar a su patria y a vivir en ella con tranquilidad, con paz y con dignidad”, señaló.

Recuerdo de una Venezuela solidaria

En sus reflexiones, Monseñor Salas evocó el pasado de Venezuela como una nación próspera y solidaria, especialmente con Colombia. Recordó que, durante décadas, las regiones fronterizas colombianas encontraron en el país vecino oportunidades de sustento y desarrollo.

Llamado a la fe

El arzobispo de Barranquilla señaló que no es posible construir una auténtica relación con Dios al margen del respeto y el servicio al prójimo cuando se normaliza el sufrimiento del otro.

LEA TAMBIÉN: Capturan a pareja sentimental de Valentina Cepeda: fue detenido en Santa Marta

Finalmente, Monseñor Salas reiteró su deseo de que Venezuela “vuelva a ser la Venezuela próspera que conocimos en el pasado, libre, democrática y solidaria con los países hermanos”, y elevó una oración para que este nuevo año esté marcado por decisiones orientadas al bien común, la justicia y la paz.