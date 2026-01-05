Venezolanos en Barranquilla celebraron captura de Nicolás Maduro 

Barranquilla. Enero 09 de 2025. Residentes venezolanos se congregaron en La Plaza de La Paz, para realizar una protesta pacífica en contra de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. (Colprensa - Cristian Bayona).

Con diferentes manifestaciones en la Plaza de la Paz, ciudadanos venezolanos en Barranquilla celebraron la captura de Nicolás Maduro, hecho que consideran una oportunidad para la restitución del orden democrático en su país de origen.

Durante este sábado y domingo, decenas de venezolanos se dieron cita en este emblemático punto del centro de la ciudad, donde expresaron su alegría y expectativa frente a un posible cambio político en Venezuela, luego de más de 26 años del chavismo en el poder.

Los asistentes manifestaron que este acontecimiento representa la esperanza de poder reencontrarse con sus familias y regresar a su país en condiciones de libertad y democracia.

“Estamos profundamente conmovidos por lo ocurrido con Nicolás Maduro. Gracias a Dios, todo se dio de manera estratégica y no hubo el derramamiento de sangre que muchos temían. Desde Colombia seguimos atentos a lo que pueda suceder en los próximos días. Este era un momento que tenía que llegar y hoy lo estamos celebrando todos los venezolanos. Es una alegría inmensa; no he podido dormir desde la madrugada. ¡Viva Venezuela!”, explicaron.

Piden garantías para la transición democrática

Juan Viloria, presidente de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla, señaló que, aunque la captura de Nicolás Maduro es vista como un logro significativo, es fundamental que se cumpla con un proceso de transición ordenado en el vecino país.

Viloria hizo un llamado a Delcy Rodríguez, quien fue nombrada presidenta interina, para que atienda las exigencias de Estados Unidos y respete los mecanismos establecidos para una transición política.

“Vemos con muy buenos ojos que Estados Unidos haya hecho lo que ningún otro país se había atrevido a hacer: contribuir a una transición democrática mediante la captura de una persona señalada por narcotráfico, graves violaciones a los derechos humanos y requerida por la justicia internacional. Nicolás Maduro no es un presidente legítimo; es señalado de crímenes como asesinatos, torturas y persecución política, que han llevado a prisión a más de mil ciudadanos venezolanos y al exilio a más de ocho millones de personas. Hoy está privado de la libertad y deberá responder por las atrocidades cometidas, al igual que quienes lo acompañaron en lo que consideran el secuestro del poder en Venezuela. En cuanto a las declaraciones del expresidente Donald Trump, se trata más de un manejo discursivo que no representa una ruptura con los procesos de diálogo que se adelantan con Edmundo González y otros sectores de la oposición venezolana”, sostuvo.

Esperan un cambio pronto en Venezuela

Por su parte, Odnal Torres, integrante de la Alianza Bravo Pueblo Global, afirmó que los venezolanos en el exterior esperan que la transición se concrete en el menor tiempo posible y permita un cambio real en Venezuela.

Torres indicó que estas manifestaciones continuarán como muestra de respaldo al proceso y como un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este momento histórico.

“Tanto los venezolanos que estamos fuera del país como quienes permanecen dentro recibimos esta noticia con una inmensa alegría, luego de 26 años de sacrificio y sufrimiento. Seguimos firmes, en pie de lucha y con la esperanza intacta de avanzar sin retrocesos. Ahora es momento de tener paciencia y prudencia; hemos esperado muchos años y podemos esperar un poco más. Es necesario que las cosas se normalicen antes de pensar en el regreso, pues la situación sigue siendo tensa y requiere cautela para evitar nuevos hechos de violencia”, dijo.