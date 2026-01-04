Restablecen el paso fronterizo con Venezuela en Paraguachón, La Guajira

En Paraguachón, La Guajira, fue el único paso fronterizo que estuvo cerrado debido a los eventos suscitados en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El cierre se prolongó por más de 24 horas y fue ordenado de lado venezolano, según indicó Migración Colombia.

Por su parte, el Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, durante el tiempo que estuvo cerrado la frontera no se presentaron “movimientos extraños” de lado venezolano.

Lea también: Autoridades en La Guajira reportan normalidad tras cierre preventivo de la frontera en Paraguachón

“Informo que, pese al cierre preventivo de la frontera ordenado por el Gobierno Nacional, en el departamento no se registran alteraciones del orden público. Hay calma, control institucional y normalidad en los municipios fronterizos“, indicó en sus redes sociales.

Expectativa en Paraguachón

Mientras tanto, los habitantes de este corregimiento de Maicao indicaron que están a la expectativa de lo que podría suceder en los próximos días tras la captura de Nicolás Maduro.

Asimismo, la alcaldía de Maicao se alista ante una posible ola migratoria.