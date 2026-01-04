Capturan a pareja sentimental de Valentina Cepeda: fue detenido en Santa Marta

Álvaro Felipe Rivera, pareja sentimental de Valentina Cepeda, fue capturado en Santa Marta señalado del feminicidio de la joven en un apartamento en Villa Campestre, en Puerto Colombia, a inicios de abril del 2024.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La información fue confirmada por la Fiscalía y se espera que en la tarde de este domingo, 4 de enero, Rivera sea traslado a la URI en el centro de Barranquilla.

Lea también: Misterio en Villa Campestre: Investigan muerte de mujer al interior de apartamento

“Fueron más de 20 meses de una lucha permanente con muchos obstaculos. Le agradezco a tres investigadores que asumieron el caso con mucha responsabilidad y seriedad y desarrollaron esta investigación”, dijo Deivis Cepeda, padre de Valentina a Caracol Radio.

¿Qué le pasó a Valentina Cepeda?

Entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de abril, fue hallado el cuerpo sin vida de Valentina Cepeda al interior de un apartamento en Villa Campestre, en Puerto Colombia.

En ese entonces, la Policía investigaba si se trataba de un homicidio o un caso de suicidio.

Lea también: “Hay pruebas que demuestran que Valentina Cepeda fue víctima de feminicidio: abogado

Trasladan al presunto feminicida a Barranquilla

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Caracol Radio que Álvaro Felipe Rivera será trasladado a la URI de la Fiscalía en Barranquilla para ser presentado ante un Juez de la República.