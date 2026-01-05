“Esta captura es un símbolo de libertad para el pueblo venezolano”: Char sobre detención de Maduro

Uno de los que se refirió a la captura de Nicolás Maduro fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien señaló que se “trata de un símbolo de libertad para el pueblo venezolano”.

Agregando que la detención “es un avance significativo hacia la justicia y la democracia”.

Lo que dijo el alcalde Char:

“La captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos además de un avance significativo hacia la justicia y la democracia es un paso gigante que pueden dar millones de venezolanos que salieron de su tierra, para regresar a ella”.

“Desde Barranquilla hemos sido una ciudad hermana del pueblo venezolano, convirtiéndonos en un territorio de acogida de más de 137 mil migrantes, a quienes arropamos con acceso a los servicios de educación, salud, empleo y mucho más”.

“Esta captura es, sin duda, un símbolo de la libertad que tiene forma del abrazo de una madre que espera a su hijo volver; a los hijos que anhelan regresar a casa; a los nietos que nacieron lejos de su verdadero hogar”.

“Los hemos visto sufrir por el deseo de regresar a su patria, por eso este logro es el símbolo de un nuevo comienzo en el que se construirá un futuro más próspero y democrático para todos nuestros hermanos”.

Y es que aquí en la ciudad, más de 137 mil venezolanos han llegado en busca de una mejor economía para sus familias.