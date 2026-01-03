Autoridades en La Guajira reportan normalidad tras cierre preventivo de la frontera en Paraguachón

Militares en el paso fronterizo de Paraguachón, en La Guajira. Foto: Gobernación de La Guajira.

A través de un comunicado, la Gobernación de La Guajira confirmó que el cierre preventivo de la frontera en Paraguachón fue ordenado por el Gobierno Nacional, “que no obedece a situaciones de crisis, desbordamiento migratorio o alteraciones del orden público”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A pesar de esta medida, “no se reporta afluencia masiva de venezolanos, ni hechos que comprometan la estabilidad social en los municipios fronterizos del departamento”.

Le puede interesar: Refuerzan la seguridad en Maicao, La Guajira, tras cierre de la frontera en Paraguachón

Las autoridades indicaron que La Guajira “se encuentra bajo control institucional, con presencia permanente de las autoridades, seguimiento constante en los pasos fronterizos y vigilancia en las zonas de frontera, sin que se hayan presentado hechos que alteren la normalidad ni el orden público”.

Cierre de la frontera

Ciudadanos reportaron que el cierre de la frontera se dio desde la madrugada de este sábado mientras que ocurrían los eventos suscitados en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.