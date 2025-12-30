Feminicidio en Anorí: un hombre asesinó a una mujer ante la mirada indolente de varias personas

Anorí- Antioquia

En el municipio de Anorí se reportó un hecho violento que ha sido rechazado por las autoridades locales y parte de la sociedad debido a la situación en la que una mujer murió a manos de un hombre, pero lo que más indignación ha generado es que la víctima de 25 años murió a la vista de varias personas indolentes.

Según el reporte de Isaí Cortés, secretario de gobierno de esta población del Nordeste de Antioquia, un hombre apuñaló en vía pública a Kelly Echeverri, quien por la gravedad de las lesiones falleció en el sector conocido como La Manguita.

“Se recibió, pues, el reporte de un feminicidio, el cual, por supuesto, como autoridades rechazamos y lamentamos profundamente. Efectivamente, pues, un sujeto agredió con arma blanca a una joven, desafortunadamente ocasionándole la muerte. Se presume que se trata de un crimen pasional, pero esto, por supuesto, es materia de investigación", dijo el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

El señor Cortés agregó que el agresor, luego de varias horas y la búsqueda insistente de la policía de la población, el hombre se entregó de manera voluntaria en la estación de policía que inició las labores para su judicialización por el delito de feminicidio agravado.

“Hay información de que, de pronto, horas más temprano, como que se habían encontrado en una discoteca del municipio, donde al parecer habían tenido como un, digamos, un altercado, y con el desafortunado desenlace de que horas más tarde, a eso de la medianoche, pues se presentó esta agresión, la cual terminó en la lamentable noticia que ya conocemos”.

Indolencia de los testigos

La alcaldía de Anorí también llamó la atención de la comunidad que presenció la agresión del hombre hacia la joven en plena vía pública y, como se observa en videos que circulan por las redes sociales, ninguno la socorrió y, por el contrario, se dedicaron fue a grabar la escena.

“Muy lamentable, es un tema que nos duele mucho, justamente esta situación de evidenciar cómo hay personas que transitan por el lugar y no nos llamaron a la policía, no intentaron socorrer a la víctima, sino que, por el contrario, pues algunos toman sus celulares para grabar justamente este hecho victimizante. Nos duele profundamente en lo que nos hemos convertido como sociedad, una sociedad indolente, indiferente ante la tragedia del prójimo”, lamentó el secretario Isaí Cortés.

En un comunicado público, la alcaldía de Anorí rechazó este hecho violento contra las mujeres. “No fue un accidente, fue violencia, fue indiferencia, fue feminicidio. Como Administración Municipal decimos con total claridad: no toleramos la violencia, no justificamos el maltrato y no aceptamos que una mujer pierda la vida por el simple hecho de ser mujer. Cada feminicidio es una deuda moral que nos duele a todos: al Estado, a las instituciones y a nuestra sociedad”.