Mujer trans fue quemada con aceite y fuego en celda de paso en Medellín

Medellín, Antioquia

El ataque ocurrió al interior de una celda de paso en una estación de Policía del suroccidente de Medellín. La víctima, una mujer de nacionalidad venezolana e integrante de la comunidad LGBTIQ+, resultó con quemaduras de gravedad en el rostro y las manos tras una agresión cometida por otras personas privadas de la libertad.

Los hechos se registraron en la mañana del 2 de enero de 2026, en medio de una riña que escaló a un acto de extrema violencia dentro del lugar de detención.

Ataque con aceite hirviendo y fuego

De acuerdo con información conocida del caso, la agresión se produjo mientras la víctima se encontraba dentro de la celda junto a otra persona detenida. En ese momento, se habría presentado una dificultad para salir del espacio, lo que incrementó el riesgo.

Al lograr abandonar la celda, la mujer fue atacada por dos personas que compartían el área de detención. Una de ellas le lanzó aceite hirviendo directamente al rostro y las manos, mientras la otra utilizó un elemento inflamable y fuego, causándole quemaduras severas durante varios segundos.

Traslado y estado de salud

La intervención de los custodios de la estación permitió auxiliar a la víctima y trasladarla a un centro asistencial del occidente de la ciudad. Permanece bajo pronóstico reservado, debido a la profundidad y extensión de las lesiones.

Captura e imputación penal

Las dos presuntas agresoras fueron capturadas dentro de la misma estación de Policía. La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de tentativa de feminicidio, al reconocer la identidad de género de la víctima y la gravedad del ataque.

La investigación continúa para establecer responsabilidades adicionales relacionadas con las condiciones de custodia en la celda de paso donde ocurrieron los hechos.