Asesinaron a una mujer trans en La Ceja, Antioquia

La Ceja, Antioquia

Las autoridades adelantan la investigación por el homicidio de una mujer trans cuyo cuerpo fue hallado en el sector del vivero Gualanday, en zona limítrofe entre los municipios de La Ceja y El Retiro, en el Oriente antioqueño.

El hallazgo se produjo tras un reporte de la ciudadanía que alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en este sector rural. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que Yuliza Orozco, integrante de la comunidad LGBTIQ+, presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego, principalmente en la cabeza.

De acuerdo con información oficial, sus familiares habían reportado su desaparición horas antes del hallazgo, luego de varios días sin tener información sobre su paradero.

Inicio de investigaciones

Las autoridades judiciales avanzan en las labores investigativas para dar con los responsables del homicidio, esclarecer los hechos y verificar si el crimen está relacionado con su orientación e identidad de género.

De acuerdo con el más reciente reporte de Caribe Afirmativo, organización defensora de los derechos de la población LGBTIQ+, 66 personas de esta comunidad han sido asesinadas en Colombia en lo que va de 2025, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.