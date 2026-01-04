Capturan a hombre de 65 años por matar a golpes a su pareja en zona rural de Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, Antioquia

Un hombre de 49 años perdió la vida luego de ser atacado presuntamente por su compañero sentimental en la vereda Bolívar Arriba, zona rural del municipio de Ciudad Bolívar. El señalado agresor, un hombre de 65 años, fue capturado por la Policía Nacional tras el señalamiento de la comunidad.

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Gutiérrez, oriundo de Montenegro. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en medio de una confrontación física al interior de una vivienda ubicada a aproximadamente una hora del casco urbano.

Golpes con objeto contundente causaron la muerte

Según el parte médico, la víctima ingresó al hospital local con múltiples hematomas y traumas craneoencefálicos severos, lesiones compatibles con golpes ocasionados por un objeto contundente. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.

El traslado inicial fue realizado por el Cuerpo de Bomberos, que atendió la emergencia tras el llamado de la comunidad.

Captura en flagrancia en zona rural

Gracias a la denuncia oportuna de los habitantes de la vereda, la Policía capturó al presunto agresor en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. El hombre, natural de Betulia, fue identificado por testigos como quien habría propinado los golpes mortales.

Las autoridades señalaron que el capturado sostenía una relación sentimental con la víctima al momento de la agresión.

Investigación y antecedentes del caso

Las primeras indagaciones indican que la pareja habría mantenido una relación marcada por discusiones frecuentes y episodios de intolerancia, aunque los móviles exactos del homicidio continúan en investigación.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Ciudad Bolívar en el centro asistencial. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el proceso judicial para definir su situación penal.