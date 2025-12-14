En UCI permanece reconocido compositor vallenato, quien fue víctima de atraco

A la Clínica Erasmo de Valledupar ingresó el compositor Jorge Mario Gutiérrez, de 42 años, tras sufrir en las últimas horas un ataque con arma de fuego en un atraco.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El compositor registraba múltiples heridas y debido a la complejidad de su estado, fue sometido de manera inmediata a una cirugía.

Se conoció que actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su estado de salud es crítico y su pronóstico reservado.

Los hechos se registraron en el barrio Los Ángeles de Valledupar, cuando Gutiérrez fue interceptado por ladrones, quienes le quitaron una cadena de oro y luego le dispararon.

Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta $15 millones.