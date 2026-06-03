David Bisbal anuncia su Tour: “Eternos 2026″ por Estados Unidos

MADRID, SPAIN - JUNE 13: Spanish singer David Bisbal presents the new Aena's campaign 'Un Día Sin Aeropuertos' at Santo Mauro Hotel on June 13, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images) / Pablo Cuadra

El cantante español David Bisbal, uno de los artistas más influyentes de su generación y con más de 25 años de trayectoria, anunció oficialmente su esperado “Tour Eternos 2026” por Estados Unidos.

La gira, dará inicio el 9 de diciembre en Los Ángeles, California, y concluirá el 19 de diciembre en Miami, Florida, tras recorrer varias ciudades clave como El Cajón, Houston, Dallas y Orlando.

Con más de 80 premios nacionales e internacionales y una conexión única con sus seguidores, Bisbal inicia un nuevo capítulo artístico con una gira que promete ser una de las más especiales de su carrera.

El espectáculo ofrecerá una experiencia en vivo completamente renovada, combinando la emoción de su nuevo repertorio con los éxitos que han marcado generaciones alrededor del mundo.

Antes de su llegada a Estados Unidos, Bisbal llevará esta propuesta a distintos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, México y República Dominicana, con un show cargado de energía, emoción y una cuidada producción audiovisual.

La gira incluirá interpretaciones en vivo de las canciones de su próximo álbum, “Eternos”, cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre de 2026.

Con este nuevo trabajo, Bisbal explora una faceta más sofisticada y elegante, rindiendo homenaje a grandes clásicos desde una visión contemporánea.

“Eternos” refleja un universo creativo donde confluyen nostalgia, excelencia interpretativa y una estética refinada, reafirmando su posición como una de las voces masculinas más importantes del mundo hispano.

Las fechas confirmadas para Estados Unidos son:

9 de diciembre – Los Ángeles, CA – The Wiltern

– Los Ángeles, CA – The Wiltern 10 de diciembre – El Cajón, CA – The Magnolia

– El Cajón, CA – The Magnolia 13 de diciembre – Houston, TX – 713 Music Hall

– Houston, TX – 713 Music Hall 15 de diciembre – Dallas, TX – House of Blues

– Dallas, TX – House of Blues 18 de diciembre – Orlando, FL – Hard Rock Live

– Orlando, FL – Hard Rock Live 19 de diciembre – Miami, FL – James L. Knight Center

Con este anuncio, David Bisbal reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse, ofreciendo a sus seguidores una experiencia inolvidable que celebra tanto su historia musical como su nueva etapa artística.