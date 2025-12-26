Jorge Celedón apuesta al 2026 con la fusión vallenato-cumbia junto a Los Palmeras.

Jorge Celedón, ganador de cinco Latin Grammy, inicia el camino hacia 2026 con una propuesta que rompe fronteras: la re-versión de su clásico “Mi Locura” junto a Los Palmeras, la legendaria banda santafesina que ha llevado la cumbia argentina a escenarios internacionales. Esta colaboración no solo revive uno de los éxitos más emblemáticos del vallenato, sino que lo transforma en un puente cultural entre dos países que comparten pasión por la música y la fiesta.

Escrita por Rolando Ochoa, “Mi Locura” narra el inicio arrebatador de un amor que lo cambia todo, un sentimiento que avanza sin freno e invita a entregarse sin reservas. En esta nueva versión, la sensibilidad vallenata de Celedón se mezcla con la energía festiva de Los Palmeras, logrando un sonido fresco, bailable y profundamente emocional que conecta con públicos de todas las generaciones.

La apuesta para 2026 es clara: Celedón busca consolidar la música popular latinoamericana en un formato que trascienda géneros y territorios. Con esta colaboración, el artista colombiano reafirma su liderazgo en la escena internacional, mientras Los Palmeras, con más de 50 años de trayectoria y éxitos como “El Bombón Asesino” y “Soy Sabalero”, ratifican su condición de leyendas vivas de la cumbia.

Este encuentro no es solo una canción: es un acontecimiento cultural que celebra la identidad compartida entre Colombia y Argentina, fusionando estilos, generaciones y emociones en una propuesta que promete sonar en fiestas, escenarios y plataformas digitales durante todo el 2026. La música popular se reinventa y se proyecta como un espacio de integración continental.

“Mi Locura” versión 2026 ya está disponible en todas las plataformas digitales, acompañada de un videoclip que refleja la esencia de esta alianza histórica. Con esta jugada estratégica, Jorge Celedón demuestra que la música sigue siendo el mejor lenguaje para unir culturas y generar experiencias memorables.