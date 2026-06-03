Nueva York honra a Eddie Palmieri con una calle en su nombre

La ciudad de Nueva York rendirá homenaje al legado musical de Eddie Palmieri, uno de los pianistas y compositores más influyentes de la salsa y el jazz latino.

UNITED STATES, NEW ORLEANS JAZZ FESTIVAL: Eddie Palmieri performing on stage (Photo by David Redfern/Redferns) / David Redfern Ampliar UNITED STATES, NEW ORLEANS JAZZ FESTIVAL: Eddie Palmieri performing on stage (Photo by David Redfern/Redferns) / David Redfern Cerrar

El próximo 8 de julio de 2026, la intersección de East 112th Street y Park Avenue, en Harlem, será oficialmente renombrada como Eddie Palmieri Way, en reconocimiento a la trayectoria del artista y su impacto cultural.

Palmieri, ganador de 10 premios Grammy, nació en esa misma cuadra de Harlem, un barrio que ha sido cuna de grandes movimientos artísticos y musicales.

Su carrera, marcada por la innovación y la fusión de géneros, lo ha convertido en una figura esencial dentro de la música latina, con un legado que trasciende generaciones.

El evento conmemorativo llevará por nombre Eddie Palmieri Block Party y se celebrará al aire libre en la misma zona. La jornada incluirá un homenaje musical encabezado por The Eddie Palmieri Experience, una agrupación de jazz y salsa que reúne a músicos que trabajaron con el maestro pianista.

Bajo la dirección de Louis Fouché en el saxofón alto y Luques Curtis en el bajo, el espectáculo promete revivir la esencia de Palmieri y su influencia en la música contemporánea.

La iniciativa de renombrar la calle busca no solo reconocer la trayectoria del artista, sino también preservar su memoria en el espacio urbano de Nueva York.

Para la comunidad latina y los amantes de la música, este gesto representa un símbolo de orgullo y pertenencia, reafirmando el papel de Palmieri como pionero y referente cultural.

A lo largo de su carrera, Eddie Palmieri ha sido celebrado por su capacidad de innovar dentro de la salsa, incorporando elementos del jazz y explorando nuevas sonoridades que han enriquecido el panorama musical.

Su estilo, caracterizado por la fuerza rítmica y la sofisticación armónica, ha inspirado a músicos en todo el mundo y ha dejado una huella imborrable en la historia de la música latina.

El Eddie Palmieri Block Party será una oportunidad para que la ciudad y sus habitantes celebren la vida y obra de un músico que, desde Harlem, conquistó el mundo con su piano.