Santiago Arias abandona el Bahía de Brasil: ¿Regresa al fútbol colombiano pensando en el Mundial?

¡Despedida por todo lo alto para Santiago Arias! Este domingo 4 de enero, el Bahía de Brasil publicó un sentido video en redes sociales para despedir a Santiago Arias, lateral colombiano que duró dos años en la institución.

“¡Gracias, Santiago Arias! El lateral no estará presente en el regreso del equipo a los entrenamientos mañana, tras dos temporadas defendiendo al equipo", dice la publicación de Bahía, a la que se le adjuntó un emotivo video.

🇨🇴 Gracias, @santiagoarias13! Lateral não estará na reapresentação do elenco, amanhã, após duas temporadas defendendo o Esquadrão.



🗣️ Também chegaram ao fim os contratos do meio-campista Yago Felipe e do lateral esquerdo Caio Roque. Desejamos boa sorte na sequência de suas… pic.twitter.com/KgzvLDPk4X — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 4, 2026

Asimismo, se le dio el adiós a otros dos futbolistas del club: “Los contratos del centrocampista Yago Felipe y del lateral izquierdo Caio Roque también han finalizado. Les deseamos mucha suerte en sus futuras carreras”.

Santiago Arias disputó un total de 73 partidos con el Bahía, lapso en el que anotó dos goles y repartió cuatro asistencias. Su brillante rendimiento lo llevó nuevamente a la Selección Colombia, con la que logró disputar varios encuentros correspondientes a las Eliminatorias mundialistas.

¿Santiago Arias regresará a Colombia?

Teniendo en cuenta que ahora es agente libre, Santiago Arias tiene la libertad de negociar con cualquier equipo sin necesidad de pagar una transacción. En este orden de ideas, el lateral derecho se encuentra en el radar de Atlético Nacional y Racing de Avellaneda.

Precisamente sobre el cuadro antioqueño, el interés está, pero por ahora no hay una oferta concreta. Asimismo, con la salida de Joan Castro a Internacional de Bogotá, la única opción por banda derecha es la de Andrés Román, aspecto que incrementa las posibilidades de cara a las próximas semanas.

Arias no juega en Colombia desde el 2011, cuando abandonó La Equidad para dar el salto al Sporting de Lisboa.

