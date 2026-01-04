Así quedó el Cucho Hernández en la tabla de goleadores de LaLiga, luego de su golazo al Real Madrid

Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández continúa brillando en el Real Betis. El delantero colombiano anotó un golazo en la dolorosa derrota de su equipo 5-1 a manos del Real Madrid, en juego disputado en el Santiago Bernabéu.

El atacante pereirano de 26 años convirtió el 3-1 parcial para su equipo a los 66 minutos del encuentro, una acción en la que eludió en dos oportunidades al portero Thibaut Courtois, para luego definir con el arco totalmente a su disposición.

Con esta anotación, El Cucho llegó a los 10 tantos marcados en la presente temporada con el club andaluz; mientras que en LaLiga de España llegó a ocho anotaciones, consolidándose en el Top 5 de los máximos anotadores del campeonato.

El máximo anotador del presente campeonato es el francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, quien precisamente no actuó este domingo en el encuentro. Mbappé lidera con una cómoda diferencia, sumando 18 anotaciones.

El español Ferrán Torres, del Barcelona, lo sigue con 11 anotaciones; mientras que el kosovar Vedat Muriqi, del Mallorca, y el polaco Robert Lewandowski, también del Barcelona, cierran el podio con 9 anotaciones cada uno.

Tabla de goleadores de la Liga de España 2025/2026

1) Kylian Mbappé (Real Madrid): 18 Goles

2) Ferrán Torres (Barcelona): 11

3) Vedat Muriqi (Mallorca): 9

3) Robert Lewandowski (Barcelona): 9

5) Juan Camilo Hernández (Real Betis): 8