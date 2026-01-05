Santa Fe encuentra en Millonarios un sorpresivo fichaje para la Copa Libertadores 2026

Santa Fe pesca en Millonarios un sorpresivo fichaje para la Copa Libertadores 2026. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Independiente Santa Fe se alista para volver a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro cardenal consiguió su cupo al certamen internacional, luego de haberse consagrado campeón de Colombia en el primer semestre del 2025, y ahora busca reforzar su nómina de la mejor manera para representar debidamente al país.

Por lo pronto, Santa Fe solo ha oficializado la llegada del entrenador uruguayo Pablo Repetto, mientras que se han presentado las siguientes bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

Santa Fe pesca en Millonarios un sorpresivo fichaje

Según información de El VBAR Caracol, uno de los primeros refuerzos de Independiente Santa Fe para la Copa Libertadores es un exjugador de Millonarios. Se trata de Helibelton Palacios, quien actuó en el 2025 con el cuadro albiazul y quedó como agente libre, tras la no renovación de su contrato.

"¡Helibelton Palacios es nuevo jugador de Santa Fe! El lateral caucano dejó de ser jugador de Millonarios y ya está entrenando con el equipo ‘cardenal’ para disputar la Libertadores en 2026″, se informó.

Y se dieron los siguientes detalles de su vinculación: “¡Helibelton Palacios firmará por 3 años con Santa Fe! El lateral derecho hará oficial su firma el lunes 5 de enero para convertirse en nuevo jugador ‘cardenal’“.

Santa Fe será el noveno club en la carrera de Helibelton, quinto contando únicamente equipos colombianos. Además de Millonarios, el defensor también actuó en Deportivo Cali (canterano), La Equidad y Atlético Nacional.

En cuanto a su balance más reciente, disputó 29 partidos con el cuadro azul a lo largo del 2025, 15 de ellos como titular, en los que logró marcar dos goles y repartir una asistencia. Su contrato finalmente no fue renovado y al ser libre, Santa Fe optó por ofrecerle un espacio.

Ahora, Palacios buscará hacerse con un lugar en el once titular por banda derecha (como lateral o carrilero), teniendo en cuenta las salidas de Elvis Perlaza y Edwar López.

