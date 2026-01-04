“No hay propuesta firme”: certero mensaje al América desde Argentina por figura uruguaya

Sorpresa en América: David González contó que una figura desde “hace rato” no se presenta en la sede / Colprensa

América de Cali es uno de los equipos que más activo ha estado en el mercado de fichajes. Aunque ya se conocen las contrataciones de Marlon Torres, Darwin Machís y Carlos Sierra, la directiva está a la espera de concretar la llegada de un nuevo delantero.

Entre los opcionados a reforzar ese frente de ataque se encuentra José Neris, delantero uruguayo. Frente a este interés habló José Alonso, presidente de Colón, equipo dueño de sus derechos deportivos, en Caracol Deportes Domingo.

“No hay propuesta firme”: certero mensaje al América desde Argentina

El presidente José Alonso comentó que se enteró del interés del América por Neris, gracias a que el mismo jugador le avisó. En este sentido reveló que no ha recibido ninguna oferta del cuadro escarlata.

“He tenido conocimiento de que se ha hablado con el representante José Neris, respecto a una supuesta vinculación al América, pero hasta ahora no he tenido ninguna propuesta firme. Fue un acercamiento, porque José tuvo una extraordinaria participación en el fútbol uruguayo con el City Torque, donde convirtió 16 goles", sentenció.

Y complementó respecto a la negociación: “No he tenido conversación con América. Hay conexión con el representante y yo me enteré por José Neris, que me lo comentó personalmente en Uruguay... Me lo encontré, estuve charlando amenamente con él y me dijo que existía esa posibilidad”.

Es preciso recordar que Neris jugó el 2025 con Montevideo City Torque, equipo en el que disputó 34 partidos, anotó 16 goles y repartió 5 asistencias. Ahora bien, su préstamo terminó y debe volver al equipo dueño de sus derechos, es decir Colón.

Alonso reconoció que el delantero de 25 años desea llegar al América, debido a que lo considera “una oportunidad interesante” para “progresar y tener un crecimiento”.

“Creo que es un ‘9′ importante con gran juego aéreo, mucha movilidad, presencia en ataque, patea muy bien y es potente. Si América busca un jugador de sus características, sería importante”, concluyó.

