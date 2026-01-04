Ronaldo Pájaro explicó por qué eligió al Cali por encima de Millonarios y Once Caldas / @DeportivoCaliCP

Deportivo Cali es uno de los equipos que más movimientos ha protagonizado en el mercado de fichajes. Conscientes de la necesidad de volver a ser protagonistas en el fútbol colombiano y con la obligación de salir definitivamente de los puestos de descenso, los directivos han venid conformando una nómina importante.

Uno de los refuerzos para esta temporada es Ronaldo Pájaro, mediocampista de 23 años que viene de brillar con Fortaleza. En diálogo con Caracol Deportes Domingo, el joven bolivarense dio las razones que lo llevaron a elegir al Cali por encima de equipos como Once Caldas o Millonarios.

🚨¡AL AIRE!🚨



👉A esta hora nos acompaña en #CaracolDeportesDomingo



🎙️Ronaldo Pájaro, Nuevo jugador del Deportivo Cali



📻Escúchelo acá: https://t.co/tMYlMoS7yx pic.twitter.com/5iOSw5LOX0 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 4, 2026

Ronaldo Pájaro explicó por qué eligió al Cali por encima de Millonarios y Once Caldas

“Desde hace un mes y medio estuvimos hablando (con el Cali) y al final las cosas de Dios son perfectas y si estoy acá es porque él lo ha decidido. Estoy muy contento”, empezó diciendo el volante nacido en el 2002.

Justamente sobre lo que lo llevó a elegir la vereda verdiblanca, sentenció: “No hubo nada particular en la decisión. Simplemente, desde lo familiar y todas las áreas que influyen en la decisión, esta era la que más quería, la que más necesitaba y la que más se acomodaba a todo lo que necesitaba”.

Le puede interesar: ¿Histórico de Brasil podría hacerle competencia a Boca Juniors por fichaje de Marino Hinestroza?

Adicionalmente, reconoció haber hablado con el entrenador Alberto Gamero “antes de tomar la decisión” de aceptar la oferta del Deportivo Cali, algo que, en su opinión, “ayudó mucho” a esclarecer su futuro deportivo.

Y también advirtió que fue determinante ver el mercado tan interesante que ha protagonizado el cuadro caleño de cara al 2026: “Como jugador joven, es muy importante ver la calidad de jugadores que hay. Compartir con estos personajes es algo bonito, también debo aprender un montón y apoyarles dentro de lo que cabe en mí”.

Lea también acá: Representante de Álvaro Montero: “En Millonarios estuvieron dispuestos a abrirle la puerta”

Más declaraciones de Ronaldo Pájaro en Caracol Radio

Felicidad por estar en Cali: “En la ciudad me he sentido muy bien, me han recibido muy bien, la gente ha sido muy querida. Con el profe, ahora es ponernos a tono desde la condición físico y preparar lo que será este inicio de torneo”.

Una hinchada pasional en Cali: “Mis expectativas son muy buenas. Cuando estaba en Fortaleza e íbamos a Cali, siempre la hinchada estaba apoyando. Aún en los momentos vividos, siempre estuvieron ahí. Esperamos darles muchas alegrías este año.

Inicios en Fortaleza: “Duré diez años, llegué cuando era un niño. Todos los que me conocen vieron mi proceso en divisiones menores hasta llegar al primer equipo y todo lo que se hizo a nivel profesional en el primer equipo. Feli por el tiempo que estuve allí y sabiendo que los echaré de menos”.