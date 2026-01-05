Pacientes denuncian caos en Nueva EPS por cambios de prestadores y entrega de medicamentos

La NUEVA EPS puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos en el país, luego que Colsubsidio anunciara su decisión de dejar de prestar este servicio a los afiliados en los territorios donde tenía contrato.

La atención farmacéutica será asumida por los gestores Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, que deberán cubrir a 1.642.000 afiliados en 11 departamentos del país, entre ellos Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Huila y Quindío. Además, también se atenderá en Bogotá.

Por este motivo, la vocera de pacientes de Nueva Eps, Derly Rodríguez aseguró que luego de esta decisión, la situación es bastante difícil. Recordemos que Nueva Eps, actualmente cuenta con más de 11′548.495 afiliados.

“La preocupación grande es cuando las personas empiezan a desplazarse masivamente y los funcionarios les dicen que no están autorizados y que es a partir del 15 de enero”, agregó.

“La preocupación está en que las fórmulas se vencen, tienen pendientes, hay personas en condición de discapacidad. Entonces solicitamos a la nueva EPS que sea clara en esta información”, indicó la vocera de pacientes de Nueva Eps, Derly Rodríguez.