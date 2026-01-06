Neiva

Crisis en la entrega de medicamentos de la Nueva EPS en Neiva

Aunque Discolmets anunció nuevos horarios desde este 6 de enero, persisten las fallas en la dispensación y crecen las quejas por tratamientos interrumpidos.

Usuarios de la Nueva EPS hacen largas filas en la farmacia Discolmets de Neiva, denunciando demoras y fallas en el sistema que han interrumpido la entrega de medicamentos.

Pamela Márquez

Usuarios de la Nueva EPS en Neiva denunciaron una situación crítica en la entrega de medicamentos a través de la farmacia Discolmets, donde desde hace cuatro días se presenta una suspensión parcial del servicio por una presunta “caída del sistema”, afectando principalmente a adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Pese a las quejas, Discolmets informó que a partir de este martes 6 de enero atenderá de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. en jornada continua, y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en su sede ubicada en la calle 11 con carrera 3. Sin embargo, usuarios aseguran que las demoras continúan y el proceso es lento y confuso.

Durante los reclamos, pacientes manifestaron que deben pasar por varios módulos y realizar autorizaciones adicionales, lo que incrementa los tiempos de espera. “El sistema está muy lento, uno llega temprano y aun así no alcanza a reclamar los medicamentos”, relató una usuaria afectada.

La Personería de Neiva alertó que durante el último año más de 8.000 usuarios han solicitado acompañamiento por problemas en salud, y más de 6.500 casos estarían relacionados con la Nueva EPS, muchos de ellos resueltos mediante acciones de tutela para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Desde el Ministerio Público se hizo un llamado a las EPS y entidades prestadoras para mejorar la atención y evitar que los usuarios recurran a vías de hecho, insistiendo en que la solución debe darse a través de los mecanismos legales y con respuestas oportunas que protejan la vida y la integridad de los pacientes.

