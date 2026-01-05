Manifestación en el peaje de Sabanagrande: exigen tarifa cero y desmonte de la caseta

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, miembros del Comité No Más Peaje adelantan una manifestación en el peaje de Sabanagrande. Los protestantes mantienen las talanqueras arriba como medida de presión para exigir tarifa cero para las categorías 1 y 2, así como el desmonte definitivo de la caseta.

Proceso de reversión de Autopistas del Caribe

La manifestación se da en medio del proceso de reversión de la Concesión Autopistas del Caribe. Cabe recordar que el pasado viernes 2 de enero de 2026 se inició oficialmente la reversión de la infraestructura y de las estaciones de peaje, tras la liquidación anticipada del proyecto que administraba el corredor de carga Cartagena–Barranquilla.

Exigen igualdad en las decisiones

Según Rubén Llanos, vocero del Comité No Más Peaje, la principal exigencia es que haya igualdad en el proceso de reversión. De acuerdo con el dirigente, mientras en el peaje de Turbaco, en el departamento de Bolívar, no se están cobrando las categorías 1 y 2, en el Atlántico continúan los cobros en los peajes de Sabanagrande y Baranoa.

“Nos encontramos nuevamente en protesta porque el pasado 29 de diciembre la ANI y la concesión Autopistas del Caribe firmaron el contrato de liquidación anticipada. Aunque la entrega total del corredor vial está prevista hasta el próximo 21 de julio, vemos que en municipios como Turbaco ya se estableció tarifa cero para las categorías 1 y 2 mientras se surte el proceso de reversión. Nosotros exigimos el mismo derecho a la igualdad. Además, pedimos que la caseta del peaje de San Andrés sea desmontada antes del 21 de julio, ya que no tiene sentido que continúe operando solo para mantenimiento, afectando el desarrollo de estos municipios. En resumen, nuestras solicitudes son claras: tarifa cero para las categorías 1 y 2 y el desmonte definitivo de la caseta”, señaló el vocero.

En el lugar permanecen cerca de 20 personas participando en esta manifestación pacífica.