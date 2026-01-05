Niño de 8 años resulta con quemaduras en más del 90% de su cuerpo: esto se sabe

Un menor de 8 años resultó con quemaduras de consideración tras un presunto accidente doméstico, ocurrido en la tarde del sábado 4 de enero en el municipio de Soledad, Atlántico.

El niño fue trasladado inicialmente a la Clínica General del Norte y posteriormente remitido a la Fundación Clínica Materno Infantil Adela de Char, donde recibe atención médica especializada y permanece bajo observación, según informaron sus familiares.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró cuando el menor se encontraba de visita en la vivienda de su abuelo, ubicada en el barrio Alto de la Metro. En medio de un intento por eliminar insectos utilizando gasolina, se produjo un accidente que generó fuego, alcanzando tanto al niño como a su madre.

Relato de los familiares

El tío del menor, Wilder Romero, relató cómo ocurrieron los hechos y la angustia vivida por la familia tras el accidente.

“En ese momento me encontraba haciéndole mecánica al carro junto con mi papá, ya que somos taxistas, y estábamos usando gasolina para limpiar unos repuestos. Estábamos debajo de un palo de mango que tenía gusanos, por lo que comenzamos a quemarlos para que el niño pudiera jugar tranquilo y evitar algún incidente. Mi hermana, quien también se encuentra hospitalizada en la Clínica del Norte, estaba encendiendo el fuego donde estaban los gusanos, mientras el niño jugaba de espaldas a ella. Aunque le pidió que se moviera, no se dio cuenta de que seguía cerca. En ese instante, al lanzar el recipiente con gasolina, el fuego se extendió de manera repentina y el niño resultó alcanzado por las llamas. De inmediato, entre mi hermana, mi papá y yo intentamos apagar el fuego lo más rápido posible y lo trasladamos de urgencia al centro médico”, explicó.

Estado de salud y evolución

Por su parte, el abuelo del menor, Lazides Romero, aseguró que, pese a la gravedad de las quemaduras, las lesiones no comprometen órganos vitales y que el niño ha mostrado una evolución favorable durante las últimas horas.

“El niño está hospitalizado aquí en la Clínica Adelita de Char, y la mamá está en la Clínica Universidad del Norte, en la sede de la 30. Ella está mejor porque principalmente en una mano, que fue la que se lastimó cuando trató de reaccionar y fue grave. El niño más leve, pero gracias a Dios ha ido evolucionando bien”, dijo el abuelo del menor.

Según el reporte médico, el menor presenta quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo. No obstante, sus familiares indicaron que, de continuar la evolución positiva, en los próximos días podrían dar de alta tanto al niño como a su madre, quien también resultó lesionada en el accidente.

Llamado de las autoridades

Las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente cuando se manipulan sustancias inflamables.