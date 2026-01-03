Alcalde de Pereira se declara impedido y Procuraduría pide nombrar alcalde ad hoc

Pereira

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior la designación de un alcalde ad hoc, luego de aceptar el impedimento presentado por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, quien se declaró inhabilitado para conocer varios asuntos relacionados con el proceso electoral.

Según explicó el mandatario, el impedimento se sustenta en la participación de su esposa como candidata en las elecciones parlamentarias que se realizarán en marzo de este año, lo que le impide intervenir en decisiones que tengan relación directa o indirecta con estos comicios.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que Salazar Peláez no podrá participar, deliberar ni decidir sobre los temas que sean sometidos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio, ni adelantar trámites administrativos asociados a las elecciones al Congreso para el periodo 2026 – 2030.

Adicionalmente, el Ministerio Público informó que se mantiene abierta la investigación disciplinaria contra el alcalde, iniciada en diciembre pasado, por una presunta participación indebida en política. Con este proceso se busca establecer si la conducta existió, si constituye una falta disciplinaria y si el funcionario actuó o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Desde el equipo de prensa de la Alcadía de Pereira, por medio de un mensaje en el Whatsapp oficial de la administración, dieron a conocer que esta inhabilidad es exclusiva para asuntos electorales del proceso al Congreso 2026.

En este mensaje también dicen que, “el mandatario continuará ejerciendo plenamente sus funciones como alcalde, apartándose únicamente de cualquier decisión directa o indirecta relacionada con las elecciones, reafirmando su compromiso con la ética, la legalidad y la confianza ciudadana.”