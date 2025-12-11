Por segunda vez el Hospital Mental de Risaralda suspende servicios a los usuarios de la Nueva EPS

Pereira

Por segunda vez, el Hospital Mental de Risaralda cierra sus servicios a los usuarios de la Nueva EPS, debido al aumento de la cartera y al incumplimiento de los acuerdos por parte de esta entidad, lo que dificulta que se preste la atención a los pacientes.

En el mes de octubre se presentó el primer cierre, por los mismos motivos, falta de pago de la Nueva EPS, sin embargo, se llegaron a varios acuerdos de pago, por lo que el 04 de noviembre los servicios se restablecieron, fue lo que en su momento informó el nuevo gerente del Homeris, Federico Restrepo, quien entregó la noticia en entrevista con Caracol Radio.

Lea también: Hospitales de Risaralda denuncian maniobras de EPS para no reconocer deudas y atrasar pagos

En la actualidad, de manera lamentable, Restrepo tuvo que retomar la suspensión temporal de todos los servicios y argumentó que, hubo cambios en la Nueva EPS, además de cambio de interventor a nivel nacional de esta Entidad Prestadora de Salud, lo que frenó los pagos de la antigua cartera, que en este momento está en más de mil millones de pesos.

“En la anterior gerencia regional de la nueva EPS se habían hecho unos compromisos de pago, los cuales se cumplieron parcialmente, obrando en el buen confiar, seguimos con la prestación de servicios; pero hubo un cambio de gerente y también interventor de la nueva EPS a nivel de Bogotá, y suspendieron los pagos hacia el hospital mental; entonces es muy triste para nosotros, pero no tenemos cómo funcionar”, señaló el gerente del HOMERIS.

Le puede interesar: La Universidad Tecnológica de Pereira recibió nuevamente la calificación AAA Fitch Ratings

Agregó que para cerrar el año los pagos han sido mínimos, “actualmente nosotros le facturamos a la Nueva EPS un promedio de 200, 210 millones de pesos mensuales, al día de hoy hemos facturado un promedio de 2.200 millones y la nueva EPS apenas nos ha pagado 1.200 millones.”

Señala el gerente del hospital, que la finalidad es, de nuevo, tratar de llegar a un acuerdo ya que esta EPS tiene alrededor de 400 mil usuarios en el departamento.