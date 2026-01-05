Fuerte molestia de Lorenzo tras el empate con Argentina en Eliminatorias y la final de Copa América . (Photo by Hector Vivas - FIFA/2025 FIFA) / Hector Vivas - FIFA

Néstor Lorenzo desde ya trabaja en lo que será la participación de la Selección Colombia en el Mundial del 2026. El entrenador argentino tiene por delante dos duelos amistosos ante Francia y Croacia, previo a la conformación de la nómina de 26 futbolistas que acudirán al campeonato del mundo.

En medio de este panorama, Lorenzo habló con el medio argentino ‘La Nación’ sobre lo que ha sido su trabajo al frente de la Tricolor y los retos que ha tenido que sobrepasar y los objetivos de cara al futuro.

Hablando justamente respecto a su balance con Colombia, manifestó sentirse “feliz” de dirigir a la Selección, debido a que estadísticamente hablando ”los números han sido muy buenos" y en materia conceptual "siempre mostré una línea, un estilo“.

Las fuertes molestias de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Aunque Néstor Lorenzo mencionó que “nunca perdí por más de un gol en Colombia” y justamente sus caídas “han sido siempre apretadas”, también reveló que ha tenido que hablarle fuerte a sus dirigidos por resultados que se escaparon por detalles.

“En ocasiones, me he enojado más y lo he manifestado en el vestuario con charlas un poco fuertes, en empates donde no hicimos lo que debíamos hacer para ganar o derrotas donde hicimos todo lo que se debía hacer", sentenció.

Y continuó respecto al trabajo minucioso que se debe cumplir en el fútbol actual: “Si lo pudiste evitar no es un accidente, no es mala suerte. Las jugadas tienen varias fases donde uno podría haber intervenido mejor. Cada derrota la tomo con ganas de revancha”.

Frente a lo anterior, se rememora la derrota con Argentina en la final de la Copa América (gol de Lautaro Martínez que pudo evitarse en el inicio de la acción) o el agónico empate frente a este mismo rival en Buenos Aires por Eliminatorias (error de Jhon Lucumí).

Y son estos duelos frente a la Albiceleste los que justamente le han mostrado el camino a Lorenzo: “A mí me da satisfacción cómo juega Colombia, que trata de ser protagonista, que no se esconde. La idea es jugar bien, no ganar de cualquier manera. Y eso el equipo lo siente, cree en la idea y ahí estamos”.

Compromiso de Lorenzo con la Selección Colombia

Finalmente, Néstor Lorenzo sentenció que trata de estar siempre “encima de todos los detalles” con el objetivo de que haya “armonía y alegría” dentro de la Selección. Y son justamente esos dos aspectos los que permiten, según él, llegar a la excelencia.

“Te lo puede decir cualquiera de los 40 o 50 que convivimos en cada microciclo. A mí me da orgullo el ambiente y la mentalidad que se creó en la Selección. ¿Lleva tiempo y dedicación? Sí. ¿Cómo descanso de ese estrés? No lo sé“, comentó.

Y dejó una sorpresiva revelación: “A veces me tomo tres o cuatro días y si estoy en mi casa y a las 3 de la tarde juega Lucho Díaz, ¿no lo veo? ¡Claro que sí! Porque no puede haber un mejor programa que verlo. ¿Y a la noche juegan River-Racing? ¡Y vamos a ver a Juanfer, y a tal o cual! ¡Y si es de mañana lo veo a John Córdoba en Rusia! Y probablemente después los llame por teléfono. ¿Pero no eran mis días de descanso? La dinámica ya la tengo totalmente enfocada en la responsabilidad de dirigir a una selección. Es la vida que elegí“.