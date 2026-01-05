Cucho Hernández y sus compañeros reciben fuerte crítica de Pellegrini: “No me llevo nada positivo”. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) / Fran Santiago

Real Betis sufrió una dura humillación en el Bernabéu. Este domingo 4 de enero, el cuadro comandado por Manuel Pellegrini cayó 5-1 en su visita al Real Madrid, duelo válido por la jornada 18 de LaLiga.

Aunque el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández marcó para los béticos, las anotaciones de Gonzalo García por triplicado, Raúl Asencia y Francisco García sentenciaron el triunfo merengue.

Durante la conferencia de prensa posterior al duelo, el entrenador Pellegrini no se guardó nada y se quejó airadamente por la presentación de sus dirigidos en la capital española. En su opinión no hubo “nada positivo” a lo largo del encuentro y valoró de “negativa” la actuación de los suyos.

Cucho Hernández y sus compañeros reciben fuerte crítica de Pellegrini

“Duele muchísimo esta derrota y hay que borrarla lo antes posible. Seguimos a poca distancia del quinto lugar y vigentes en todas las competiciones”, empezó diciendo Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

“Una valoración muy negativa. Hubo momentos del partido en el que el marcador no reflejaba lo que estaba pasando, con dos goles suyos cabeceando completamente solos”, analizó.

Y complementó respecto a las anotaciones recibidas: “Lo que me da más bronca es haber recibido dos goles de balón detenido, los pueden hacer pero no cabeceando solos. Eso desequilibra todo. Ellos empezaron mejor los 20 minutos, pero en el segundo tiempo los superamos en juego aunque no en el marcador. Y con sus dos goles se acabó el partido. Es la segunda vez que recibimos cinco goles, contra el Barcelona y hoy, y tenemos que mejorar esa parte”, continuó.

“Positivo no me llevo nada. El equipo tiene la personalidad de ir a por los partidos, eso sí. Jugando de igual a igual, que el Real Madrid te supere, está dentro de la lógica, es normal; pero me da lástima haber regalado dos corners a balón detenido y nuestros corners acabaron en las manos de Courtois”, completó.

