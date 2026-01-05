Óscar Cortés regresaría al fútbol sudamericano: Argentina sería su próximo destino

Óscar Cortés, jugador tumaqueño que brilló con Millonarios y la Selección Colombia en el año 2023, estaría muy cerca de volver al fútbol sudamericano. El jugador se encontraba actualmente en el Sporting Gijón, equipo de la segunda división española.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo, quien es especialista en el mercado de pases, Cortés llegaría cedido a préstamo al Huracán de su país, acortándose la cesión inicial con Sporting Gijón.

“Óscar Cortés, extremo colombiano, jugará en Huracán. Se corta su préstamo en Sporting Gijón y Rangers, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año con opción de compra”, informó Merlo en su cuenta de X.

🚨Óscar Cortés, extremo colombiano, jugará en Huracán.

*️⃣Se corta su préstamo en Sporting Gijón y Rangers, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año con opción de compra. #TratoHecho pic.twitter.com/N9tqFCakl1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 5, 2026

Cortés apenas disputó ocho partidos con el Sporting Gijón durante su cesión a la segunda división del fútbol español. El extremo de 22 años no pudo sumar goles ni asistencias con su club.

Desde su salida de Millonarios, este sería el cuarto equipo de Óscar Cortés en dos años y medio, habiendo sido vendido inicialmente al Lens, luego adquirido por el Rangers, actual dueño de sus derechos deportivos y quien lo cedió un tiempo al ya mencionado Gijón.

Tanto en Francia como en Escocia, Cortés se vio afectado por distintas lesiones, las cuales terminaron dificultando su tiempo en el terreno de juego y que pudiera tener más minutos y ritmo.