¿Cómo comprar una casa mientras paga arriendo? FNA revela tasas bajas: requisitos, beneficios y más

Tasas de interés del FNA/ Imagen de referencia/ Getty Images- logo del Fondo Nacional del Ahorro

Para la mayoría de los colombianos, comprar una vivienda mientras está pagando el arriendo, es todo un reto. Sin embargo, muchos no conocen las alternativas que ofrecen distintas entidades para poder cumplir el sueño de obtener su propia casa.

A través del sistema “Leasing Habitacional” podrá adquirir una vivienda mientras paga arriendo. Acá le contamos todo lo que debe conocer.

¿Cómo funciona el sistema de “Leasing Habitacional” para comprar una vivienda? FNA responde

El Leasing Habitacional es una opción de financiación del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) que funciona como un “arriendo con promesa de compra”. En este sistema, el afiliado escoge una vivienda, y el FNA la compra y se la “arrienda” mediante cuotas mensuales que van cubriendo el valor del inmueble.

La diferencia clave con un crédito hipotecario tradicional es que, durante el tiempo que paga estas cuotas, la casa sigue legalmente a nombre del FNA, y solo pasa a ser de su propiedad, incrementando su patrimonio, cuando se decide formalmente ejercer la opción de compra al finalizar el contrato.

Lea también: Cuál es la edad máxima para pedir un crédito de vivienda usada en FNA: Condiciones y estudio

¿Cuáles son las tasas de interés actuales del Fondo Nacional del Ahorro?

Para cada caso existen distintas tasas de interés. Para ello, tenga en cuenta lo siguiente:

Leasing Habitacional:

Con cesantías (en pesos)

De 0 a 2 SMLV: 9,00%

De 2 a 4 SMLV: 11,00%

Más de 4 SMLV: 11,50%

Con AVC (en pesos)

De 0 a 2 SMLV: 10,50%

De 2 a 4 SMLV: 12,00%

Más de 4 SMLV: 12,50%

Compra de cartera hipotecaria

En UVR: UVR + 6,70%

En pesos: 10,75%

Crédito hipotecario con cesantías

En UVR

De 0 a 2 SMLV: 4,50%

De 2 a 4 SMLV: 7,00%

Más de 4 SMLV: 7,50%

En pesos

De 0 a 2 SMLV: 9,50%

De 2 a 4 SMLV: 11,50%

Más de 4 SMLV: 12,00%

Crédito hipotecario con ahorro voluntario (AVC)

En UVR

De 0 a 2 SMLV: 7,00%

De 2 a 4 SMLV: 7,50%

Más de 4 SMLV: 8,00%

En pesos

De 0 a 2 SMLV: 11,00%

De 2 a 4 SMLV: 12,50%

Más de 4 SMLV: 13,00%

Otras noticias: Miles de familias podrán comprar vivienda con el nuevo financiamiento del 100% del FNA

¡Hagamos realidad el sueño de tener un hogar propio y digno en Colombia! 🏡💙 Con nuestras #AfiliacionesDigitales llegamos a cada rincón del país, facilitando el acceso a viviendas que brindan felicidad y calidad de vida.

Conoce más aquí 👉 https://t.co/iBPYX5KWKv💻 pic.twitter.com/B7Khen12Or — FNA AHORRO (@FNAahorro) November 11, 2025

Requisitos para solicitar un crédito del FNA: lista de documentos que necesita

Estos son los documentos que los solicitantes deben presentar al momento de radicar una solicitud de financiación, clasificados según su tipo de vinculación laboral o fuente de ingresos:

Empleados

Certificación laboral: debe tener una fecha de expedición reciente, con una antigüedad no superior a 60 días.

debe tener una fecha de expedición reciente, con una antigüedad no superior a 60 días. Antigüedad laboral mínima:

Contratos a término indefinido: acreditar al menos seis meses de ingresos en el último año.



Otros contratos: acreditar un mínimo de ocho meses de ingresos en los últimos doce meses.

Comprobantes de ingresos: desprendibles de pago, egresos o pensión de los tres meses inmediatamente anteriores.

desprendibles de pago, egresos o pensión de los tres meses inmediatamente anteriores. Obligaciones tributarias: Declaración de Renta o Certificado de Ingresos y Retenciones (CIR) correspondiente al último periodo gravable.

Independientes (ingreso total hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV)

Comprobación de ingresos: Declaración de Renta del último año gravable o, en su defecto, Carta de No Declarante.

Declaración de Renta del último año gravable o, en su defecto, Carta de No Declarante. Soporte de actividad: Registro Único Tributario (RUT) o un oficio con el número de NIT para su verificación ante la Cámara de Comercio (si aplica por tener un establecimiento formal).

Independientes (ingreso total superior a 2 SMMLV)

Soporte de actividad: documentación que certifique el desarrollo de la actividad económica como independiente.

documentación que certifique el desarrollo de la actividad económica como independiente. Movimientos financieros: extractos bancarios o movimientos de cuenta a nombre del solicitante, con una antigüedad máxima de tres meses, donde se demuestren los ingresos percibidos.

extractos bancarios o movimientos de cuenta a nombre del solicitante, con una antigüedad máxima de tres meses, donde se demuestren los ingresos percibidos. Obligaciones tributarias y RUT: presentar la Declaración de Renta o Carta de No Declarante del último año, junto con el RUT o el número de NIT para consulta cameral (si aplica).

Pensionados

Comprobantes de ingresos: Desprendibles de pago, egreso o pensión de los últimos tres meses.

Desprendibles de pago, egreso o pensión de los últimos tres meses. Obligaciones tributarias: Declaración de Renta o Carta de No Declarante correspondiente al último periodo gravable.

Prestadores de servicios (entidades públicas o privadas)