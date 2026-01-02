Fondo Nacional del Ahorro invirtió $15.000 millones en 124 viviendas de interés social en el Quindío

Armenia

El proyecto es desarrollado por Grupo Imaka Construcciones S.A.S. BIC y cuenta con un valor aprobado de $15.721 millones de pesos, financiados a través del crédito constructor del FNA. Además de ampliar la oferta de vivienda nueva, la iniciativa aportará a la generación de empleo local y al crecimiento urbano del municipio, bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El vicepresidente empresarial del Fondo Nacional del Ahorro, Luis Gabriel Marín, destacó la importancia de esta inversión para la región como un orgullo que el municipio de Quimbaya ya tenga su segundo proyecto financiado por el fondo. Marín explicó que Parque Residencial Imaka hace parte de una alianza público-privada, en la que la Alcaldía aporta el lote como subsidio, equivalente a cerca de $13 millones para la cuota inicial de los beneficiarios, mientras que el FNA financia el proyecto y la constructora ejecuta las obras. Asimismo, las ventas de las 124 unidades ya se encuentran abiertas y la construcción tendrá una duración aproximada de año y medio.

“El Fondo Nacional del Ahorro está recobrando la confianza de los constructores y en específico apoyando a constructores pequeños y medianos para dinamizar el sector”, afirmó el vicepresidente.

Actualmente, el Fondo Nacional del Ahorro financia cerca de 260 viviendas en el departamento, y a nivel nacional cuenta con más de $1,2 billones aprobados para 82 proyectos de vivienda de interés social y prioritario.

Finalmente, el vicepresidente anunció que para este 2026 el FNA proyecta ampliar su cobertura en el Quindío y avanzar en la financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda, facilitando el acceso a quienes no cuentan con recursos para la cuota inicial.

“Para el próximo año esperamos que pasemos de aproximadamente 10.000 afiliados en El Quindío a 15.000 afiliados, eso es lo que esperamos, que la gente conozca los beneficios del fondo, que pueda adquirir viviendas de 324.000 pesos, que son cuotas muy módicas y que se enteren que el Fondo Nacional del Ahorro va a empezar a financiar el 100% de las viviendas, es decir, ya las personas que no tienen la cuota inicial a partir del próximo año pensamos que muy posiblemente en febrero”, añadió Luis Marín.