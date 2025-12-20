Colombianos a pagar más impuestos desde el primero de enero

En un movimiento fiscal sin precedentes para el próximo año, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para comentarios un borrador de decreto destinado a financiar los gastos del Presupuesto de 2026 que está desfinanciado en $ 16.3 billones por el hundimiento de la reforma tributaria.

La normativa establece una serie de medidas tributarias transitorias que buscan recaudar fondos que, por ley, se destinarán exclusivamente a conjurar las causas de la emergencia e impedir que sus efectos se extiendan.

Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho, el cual se generará por la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT al 1 de enero de 2026.

Las tarifas para estas empresas serán marginales, iniciando en el 0,5% y llegando al 1% para los rangos más altos, mientras que para las personas naturales la carga impositiva podrá escalar hasta el 5% en los niveles de riqueza más elevados.

El sector del entretenimiento digital y financiero también se verá impactado, ya que el decreto establece que los juegos de suerte y azar operados por internet, tanto nacionales como extranjeros, estarán gravados con el IVA.

El hecho generador de este impuesto será el depósito de dinero o criptoactivos que realice el usuario para apostar, y el recaudo se sumará a los esfuerzos para estabilizar las finanzas públicas.

Asimismo, se anunció un incremento en la tarifa del gravamen a los movimientos financieros, la cual se fijará en el cinco por mil (5/1000) durante todo el año gravable 2026.

Estas medidas se complementan con un ajuste en el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, destacando la inclusión explícita de los vapeadores y sistemas electrónicos (con o sin nicotina), los cuales enfrentarán un componente específico de $2.000 por mililitro y un componente ad valorem del 30% sobre el precio de venta.

Finalmente, el decreto introduce un impuesto especial del 1% sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, denominado “impuesto especial para la estabilidad fiscal”. Este tributo recaerá sobre sujetos que hayan obtenido una renta líquida igual o superior a 50.000 UVT en el año anterior, asegurando que los grandes sectores extractivos contribuyan directamente a la recuperación nacional.

La vigilancia de estos recaudos estará a cargo de la DIAN, que aplicará sanciones severas en caso de no presentación o pago incompleto de estos nuevos compromisos. Todas estas medidas entrarán en vigor a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial.

Gremios económico en contra de la emergencia económica

Los gremios económicos y empresarios expresaron su preocupación por el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila que el Gobierno se prepara para expedir la reforma tributaria a través de una emergencia económica.

el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal afirmó que se trataría, no solo de una pésima decisión, sino de una medida que carece de sustento constitucional, pues no existen hechos sobrevinientes, extraordinarios, imprevisibles y graves que amenacen de manera inminente el orden económico o social del país y que no puedan ser afrontados mediante las herramientas ordinarias del Estado, máxime cuando se hubiera podido reducir la burocracia y corregir el derroche del gasto público.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master manifestó que en este momento que decretar la emergencia económica es una medida altamente desleal con la sociedad colombiana, ya que el gobierno sabe que en este momento entramos en vacancia judicial y no se le está jugando limpio a la sociedad colombiana.

“No hay razones para decretar una emergencia económica”, afirmó el dirigente gremial.