Cali define calendario tributario 2026 con descuentos en el impuesto predial

La Alcaldía de Cali anunció el calendario tributario para el año 2026, en el que se establecen los plazos y beneficios para el pago del impuesto predial. De acuerdo con la Administración Distrital, los contribuyentes que no se encuentren en mora podrán acceder a un 15% de descuento si realizan el pago hasta el 30 de abril de 2026.

El director de Hacienda, John Quinchua, recomendó a los ciudadanos revisar con anticipación este calendario para una adecuada planificación financiera durante el próximo año.

“Desde el departamento administrativo de Hacienda, nosotros publicamos algo que conocimos como calendario tributario, que es una herramienta que les ayudará justamente organizar sus finanzas personales y a programar todos los impuestos que hay que pagar. Por ejemplo, el del impuesto predial”.

Según el calendario tributario para el 2026, el beneficio del 15% de descuento aplica únicamente para los contribuyentes que estén al día con sus obligaciones. El funcionario también advirtió que quienes no realicen el pago oportuno deberán asumir intereses moratorios, los cuales comenzarán a liquidarse a partir del 1 de octubre de 2026, para aquellos que no hayan cancelado el impuesto predial antes del 30 de septiembre de 2026.

1. Impuesto Predial Unificado 2026: dos fechas claveSi está al día (no moroso) y paga en una sola cuota:

● Hasta el 30 de abril de 2026: 15% de descuento.

Si prefiere pagar sin descuento, pero también sin intereses:

● Hasta el 30 de septiembre de 2026: pago total sin descuento y sin intereses de mora.

Ojo con esto: si no se pone al día con corte al 30 de septiembre de 2026, se generan intereses moratorios desde el 1 de octubre de 2026, sobre el valor total o saldo de la vigencia fiscal 2026, hasta la fecha de pago.

2. Industria y Comercio (ICA) anual: vencimientos según ingresos y último dígito del NIT

El pago del ICA anual (año gravable 2025 – vigencia fiscal 2026) y su complementario de Avisos y Tableros se realiza según:

a) Ingresos netos ≥ 131.952 UVT

b) Ingresos netos ≥ 32.998 UVT e < 131.952 UVT

c) Ingresos netos < 32.998 UVT

● Ingresos netos a declarar en Santiago de Cali.

● Último dígito del NIT (sin dígito de verificación).

● NIT 1 y 2: 2 de marzo de 2026.

● NIT 3 y 4: 3 de marzo de 2026.

● NIT 5 y 6: 4 de marzo de 2026.

● NIT 7 y 8: 5 de marzo de 2026.

● NIT 9 y 0: 6 de marzo de 2026.

● NIT 1 y 2: 6 de abril de 2026.

● NIT 3 y 4: 7 de abril de 2026.

● NIT 5 y 6: 8 de abril de 2026.

● NIT 7 y 8: 9 de abril de 2026.

● NIT 9 y 0: 10 de abril de 2026.

● NIT 1: 4 de mayo de 2026.

● NIT 2: 6 de mayo de 2026.

● NIT 3: 8 de mayo de 2026.

● NIT 4: 11 de mayo de 2026.

● NIT 5: 13 de mayo de 2026.

● NIT 6: 15 de mayo de 2026.

● NIT 7: 20 de mayo de 2026.

● NIT 8: 22 de mayo de 2026.

● NIT 9: 26 de mayo de 2026.

● NIT 0: 28 de mayo de 2026.

3. ICA bimestral 2026: fechas por bimestre y último dígito del NIT

Bimestre enero – febrero de 2026

● NIT 1 y 2: 9 de marzo de 2026 | 3 y 4: 10 de marzo | 5 y 6: 11 de marzo | 7 y 8: 12 de marzo | 9 y 0: 13 de marzo

Bimestre marzo – abril de 2026

● NIT 1 y 2: 11 de mayo de 2026 | 3 y 4: 12 de mayo | 5 y 6: 13 de mayo | 7 y 8: 14 de mayo | 9 y 0: 15 de mayo

Bimestre mayo – junio de 2026

● NIT 1 y 2: 13 de julio de 2026 | 3 y 4: 14 de julio | 5 y 6: 15 de julio | 7 y 8: 16 de julio | 9 y 0: 17 de julio

Bimestre julio – agosto de 2026

● NIT 1 y 2: 7 de septiembre de 2026 | 3 y 4: 8 de septiembre | 5 y 6: 9 de septiembre | 7 y 8: 10 de septiembre | 9 y 0: 11 de septiembre

Bimestre septiembre – octubre de 2026

● NIT 1 y 2: 9 de noviembre de 2026 | 3 y 4: 10 de noviembre | 5 y 6: 11 de noviembre | 7 y 8: 12 de noviembre | 9 y 0: 13 de noviembre

Bimestre noviembre – diciembre de 2026

● NIT 1 y 2: 18 de enero de 2027 | 3 y 4: 19 de enero | 5 y 6: 20 de enero | 7 y 8: 21 de enero | 9 y 0: 22 de enero

4. Retención bimestral ICA (Reteica)La declaración bimestral de retención del ICA se presenta y paga con las mismas fechas del ICA bimestral, según el último dígito del NIT (sin dígito de verificación).

5. Estampillas y tasas distritales: pago mensualPara Procultura, Prodesarrollo Urbano, Bienestar del Adulto Mayor, Justicia Familiar y la Tasa Prodeporte, la presentación y pago es mensual, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente (o el día hábil indicado):

● Enero: 10 febrero de 2026.

● Febrero: 10 marzo de 2026.

● Marzo: 10 abril de 2026.

● Abril: 11 mayo de 2026.

● Mayo: 10 junio de 2026.

● Junio: 10 julio de 2026.

● Julio: 11 agosto de 2026.

● Agosto: 10 septiembre de 2026.

● Septiembre: 13 octubre de 2026.

● Octubre: 10 noviembre de 2026.

● Noviembre: 10 diciembre de 2026.

● Diciembre: 12 de enero de 2027.

6. Canales de pago y puntos habilitadosLa presentación y pago de declaraciones tributarias se realiza en ventanillas de la Subdirección de Tesorería Municipal y en establecimientos bancarios: GNB Sudameris, ITAU, Banco Occidente, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA, Av Villas, Bancoomeva y Popular.Para la recepción y recaudo de ICA, Reteica a nivel nacional: Banco Davivienda y Banco de Bogotá.Para el Impuesto Predial, además, están habilitados:

● Corresponsales Gane y Efecty.

● Pago por PSE en www.cali.gov.co o en la app Impuestos Cali.

● Agilizadores de pago en el Hall Bancario (CAM) o el Edificio Bulevar.

7. Suministro de información: quiénes deben reportar y fechas 2026Deben suministrar información las personas naturales y jurídicas (incluidas entidades del sector financiero, del Estado, consorcios, uniones temporales y propiedades horizontales), que al 31 de diciembre de 2024 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 UVT 2024, sobre terceros que recibieron ingresos acumulados iguales o superiores a (300) UVT 2025, por concepto de venta de bienes y/o servicios, ingresos o deducciones en Santiago de Cali durante el año gravable 2025.

Plazos para presentar la información (según último dígito del NIT):