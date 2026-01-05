“Era la única salida de este régimen que nos ha tenido en una agonía hace 26 años”: líder venezolana
Diana Aponte, líder comunitaria con experiencia en migración Colombo- Venezolana. Está en Colombia y es colombiana, pero duro viviendo 42 años en Venezuela
CARACAS, VENEZUELA - 4 DE ENERO: Un manifestante progubernamental sostiene una pancarta con la imagen de Nicolás Maduro y la bandera venezolana. (Foto de Carlos Becerra/Getty Images)
Noticia en desarrollo