🔴EN VIVO Maduro comparecerá ante tribunal en Nueva York HOY, reacciones a su captura y última hora

Hay expectación este lunes, 5 de enero, por juicio de Nicolás Maduro en EE.UU. tras su captura en Caracas por parte del gobierno de Donald Trump. Siga el minuto a minuto:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes, 5 de enero, ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en Estados Unidos tras su captura y traslado al país.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.

El juez Hellerstein, nacido en Nueva York, fue nombrado por Bill Clinton, hace casi tres décadas. Hellerstein, estando a cargo del SDNY, ha convertido la jurisdicción en una instancia respetada por losprocesos vinculados a terrorismo, narcotráfico internacional, seguridad nacional y crímenes transnacionales.

Actualmente, está a cargo del caso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando, ‘El Pollo, Carvajal’, acusado de narcotráfico. Entre las primeras decisiones de Hellerstein en el caso, estableció el cronograma procesal y el calendario pretrial. En la fase probatoria, el juez aceptó la introducción de pruebas clave que vinculan a Carvajal con corrupción y violencia relacionada con narcotráfico.

Entre esas pruebas se incluyeron evidencias de “incidentes violentos” asociados supuestamente a la operación del Cartel de los Soles.

Ambos fueron capturados en la madrugada del pasado sábado en una operación militar a gran escala en Venezuela, con bombardeos y despliegue de fuerza estadounidense en Caracas y varios distritos del país. El presidente Trump confirmó que EE. UU. “gobernará” el país hasta que haya una “transición segura, adecuada y sensata”. Mientras tanto, la vicepresidenta venezolna, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país por orden del Tribunal Supremo, “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Venezuela creó este lunes una comisión que buscará la liberación del mandatario Nicolás Maduro y su esposa. La comisión “de alto nivel” fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. Estará presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil.

Los cargos que enfrenta Maduro y su esposa

Según el Departamento de Justicia, Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para usar estas armas contra el país.

La diputada Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales.

“Durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, señala el documento oficial. La acusación también incluye a, al hijo del mandatario, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y a Diosdado Cabello Rondón.

De acuerdo con la acusación conocida como“imputación sustitutiva”, en total, hay seis personas imputadas:

  • Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
  • Celia Flores, diputada y primera dama venezolana
  • Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente y su mujer; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior
  • Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior
  • Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder de la banda criminal Tren de Aragua

Minuto a minuto juicio de Nicolás Maduro HOY

  • 7:31 a.m. Inicia el traslado del derrocado Nicolás Maduro hacia un tribunal de Nueva York

Dos días después de su extracción de Caracas. Maduro, de 63 años y quien estaba detenido en una cárcel de Brooklyn, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores.

