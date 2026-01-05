Juicio a Maduro: ¿quién es Alvin Hellerstein, juez que preside el proceso contra el líder chavista?

El juez ha llevado procesos relacionados a otras figuras del chavismo, celebridades como Shakira o Harvey Weinstein e incluso el presidente Donald Trump. (foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

El juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, vuelve a quedar en el centro de la lupa judicial internacional al ser el encargado de llevar el proceso de Nicolás Maduro, en particular, la primera audiencia judicial del líder del chavismo en Estados Unidos.

A pesar de que el veterano magistrado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) no es una persona que busque protagonismo mediático, sí lo ha logrado, pues, a lo largo de su trayectoria como juez ha tenido a cargo distintos procesos de alto nivel político y jurídico.

Hellerstein, estando a cargo del SDNY, ha convertido la jurisdicción en una instancia respetada por los procesos vinculados a terrorismo, narcotráfico internacional, seguridad nacional y crímenes transnacionales.

Hellerstein, una trayectoria desde 1998

Alvin Kenneth Hellerstein nació en 1933 y antes de ser magistrado federal tuvo una larga carrera jurídica. En 1998 fue nominado por el presidente Bill Clinton y ratificado por el Congreso como juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Desde su inicio como juez, su estilo de trabajo ha sido descrito como “técnico, directo, poco dado a concesiones retóricas y con fuerte apego a la constitución y la jurisprudencia histórica”.

El juez del 9-11

Entre los momentos clave de su carrera judicial están los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante años, Hellerstein presidió las demandas civiles de las víctimas contra compañías de seguridad, entidades estatales y aerolíneas. Todos los procesos en línea con determinar responsabilidades que resultaron en los ataques.

Los fallos de Hellerstein en este caso fueron clave para limitar los estándares probatorios, limitar indemnizaciones y cerrar litigios que se extendieron por más de 10 años.

Casos contra la CIA

Hellerstein ha hecho parte de distintos procesos relacionados a demandas contra la CIA por cuenta de señalamientos de programas de detención secreta, interrogatorios y tortura enmarcadas en la “guerra contra el terrorismo”.

Estos casos tuvieron de fondo el buscar un equilibrio entre el derecho de las víctimas a la justicia y los argumentos gubernamentales sobre seguridad nacional. Bajo esto tuvo casos en los que permitió el avance de las acciones judiciales y, en otros, respaldó la posición del Ejecutivo.

“Pollo” Carvajal, otro chavista en manos de Hellerstein

En el ámbito internacional, el juez ha llevado casos emblemáticos como el de Hugo Carvajal, el exjefe de inteligencia venezolano, acusado de narcotráfico y vínculos con organismos criminales transnacionales.

Entre las primeras decisiones de Hellerstein en el caso, estableció el cronograma procesal y el calendario pretrial. En la fase probatoria, el juez aceptó la introducción de pruebas clave que vinculan a Carvajal con corrupción y violencia relacionada con narcotráfico.

Entre esas pruebas se incluyeron evidencias de “incidentes violentos” asociados supuestamente a la operación del Cartel de los Soles.

Luego de aplazar la sentencia final contra Carvajal por el acuerdo de culpabilidad alcanzado con la fiscalía, determinó que el 23 de febrero de 2026 se conocerá el veredicto.

Hellerstein y las celebridades

Entre sus procesos más mediáticos, Hellerstein estuvo a la cabeza de la acusación de plagio contra Shakira y que dejó un precedente en temas de derechos de autor en Estados Unidos. Este proceso fue específicamente una acusación de plagio por la canción “Loca”.

El compositor dominicano Ramón Arias Vásquez demandó a Shakira, a su productor El Cata (Edward Bello Pou) y a la discográfica Sony Music, alegando que el tema había sido plagiado de su obra “Loca con su tíguere”.

El juez dictaminó que la canción sí fue un plagio en 2014, pero un año después determinó que no lo era y rechazó la acusación de derechos de autor.

En 2019, Hellerstein protagonizó el juicio por abusos sexuales contra el cineasta Harvey Weinstein y desestimó 17 demandas presentadas contra el productor y eliminó a todos los demás acusados, con excepción de Weinstein, además de impedir que sus empresas asociadas fueran tratadas como parte de una organización mafiosa.

En abril de 2025, Hellerstein volvió a ser noticia al participar en un fallo que bloqueó la deportación de determinados inmigrantes en Estados Unidos.

Maduro, acusado de inundar Estados Unidos de cocaína

Según la acusación, Maduro encabezó la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, nombre con el que se alude a los altos mandos militares venezolanos, que lucen soles en sus insignias.

Bajo su liderazgo, sostiene el escrito, la organización no solo buscó enriquecerse y consolidar su poder político, sino también “inundar” Estados Unidos de cocaína y “utilizar la droga como un arma” contra ese país.

El documento describe al Gobierno venezolano como un poder “ilegítimo”, recordando que la reelección de Maduro en 2018 fue ampliamente cuestionada por la comunidad internacional y que en 2019 la Asamblea Nacional lo declaró usurpador del cargo.

Añade que más de 50 países, incluido Estados Unidos, “dejaron de reconocerlo como presidente” y que “las elecciones celebradas en 2024 volvieron a ser objeto de fuertes críticas internacionales, pese a que Maduro se proclamó vencedor”.

De acuerdo con estimaciones citadas en la acusación, el Departamento de Estado calculó que hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por territorio venezolano rumbo a Estados Unidos.