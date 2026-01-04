Atención taxistas: así rige la nueva rotación del pico y placa desde este 5 de enero en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte- DATT, informa a la ciudadanía que, mediante el Decreto N° 0004 de 2026, se adoptan las nuevas medidas de restricción de circulación vehicular (pico y placa) para los vehículos de transporte público individual de pasajeros tipo taxis en el Distrito.

La medida regirá desde el 5 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027 y tiene como objetivo mejorar la movilidad, optimizar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la seguridad vial, de acuerdo con el análisis técnico realizado por el DATT.

Horario y aplicación

El pico y placa para taxis se aplicará de lunes a viernes, excepto días festivos, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, en todas las vías del Distrito de Cartagena de Indias, conforme al último dígito de la placa y a una rotación mensual establecida en el Decreto.

La rotación inicia así:

• Del 5 al 30 de enero de 2026

o Lunes: 5 – 6

o Martes: 7 – 8

o Miércoles: 9 – 0

o Jueves: 1 – 2

o Viernes: 3 – 4

(Las rotaciones continuarán de manera mensual hasta el 1 de enero de 2027, según lo dispuesto en el Decreto N.° 0004 de 2026).

Excepciones

Se exceptúan de la medida los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2026, y el 1 de enero de 2027.

Asimismo, estarán exentos del pico y placa los taxis registrados en el RUNT que utilicen combustibles limpios o tecnologías amigables con el medio ambiente, tales como GNV, gas-gasolina, eléctricos, hidrógeno, etanol y sistemas híbridos.

Autorización especial

Los taxis que tengan pico y placa podrán circular sin pasajeros únicamente para actividades de mantenimiento o reparación, siempre que exhiban un aviso visible en la parte trasera del vehículo indicando dicho desplazamiento.

Control y sanciones

El DATT será la entidad encargada del control y vigilancia de la medida. El incumplimiento del pico y placa acarreará multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes e inmovilización del vehículo, conforme a la normativa vigente.

La Alcaldía de Cartagena hace un llamado al gremio de taxistas y a la ciudadanía a cumplir esta disposición, la cual contribuye a una movilidad más ordenada, segura y eficiente para todos.