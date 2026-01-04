Hinchas de River Plate rechazan posible fichaje de Sebastián Villa a su equipo

Sebastián Villa se enfrenta a Rafael Santos Borré en un Superclásico del año 2020. (Photo by Alejandro Pagni - Pool/Getty Images) / Pool

Contra todo pronóstico, la noticia de que Sebastián Villa podría llegar a River Plate continúa tomando fuerza. La prensa argentina asegura que el extremo antioqueño es un pedido directo del técnico Marcelo Gallardo, por lo que el Millonario pagaría el fichaje a Independiente Rivadavia.

Daniel Vila, presidente de Rivadavia, confirmó días atrás que el colombiano no continuaría en el equipo; no obstante, no contó detalles de los equipos interesados en ficharlo, ni cuánto se podría pagar a cambio del jugador.

Molestia en los hinchas de River Plate

Los hinchas de River Plate hicieron tendencia el hashtag #NoAVillaEnRiver, rechazando el posible fichaje de Sebastián Villa en el equipo, recordando varios de sus momentos como jugador de Boca Juniors, además de su pasado judicial, el cual lo tuvo algún tiempo sin jugar al ser declarado culpable por violencia de género y acusado por abuso sexual.

Hinchas rechazan posible fichaje de Villa a River Plate. Ampliar

No obstante, pese a que la tendencia es el rechazo del traspaso, algunos otros aficionados de River Plate, en menor medida, ven con buenos ojos una posible llegada del colombiano al equipo.

Números contra River Plate

Entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, Sebastián Villa disputó 12 partidos contra River, con un saldo favorable de cuatro goles marcados, cinco triunfos, cuatro empates y solo tres derrotas. Si bien Villa estuvo en la derrota en la final de la Copa Libertadores 2018, también fue protagonista en la eliminación de la pasada Copa Argentina en semifinales.

La opción de River Plate es hoy por hoy la más fuerte para Sebastián Villa, quien llegó a ser relacionado con Flamengo de Brasil, rumor que el mismo club se encargó de desmentir contundentemente.