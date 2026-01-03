DT de Wolverhampton celebra rendimiento de Jhon Arias en nueva posición en el campo de juego

Jhon Arias logró anotar su primer gol con el Wolverhampton. Este sábado 3 de enero, el mediocampista colombiano marcó su primer tanto en el fútbol inglés y fue una de las figuras en la contundente victoria 3-0 del Wolverhampton sobre el West Ham, en el Molineux Stadium.

Los Wolves consiguieron su primera victoria en la Premier League, un resultado que no pasó desapercibido para el director técnico, quien se mostró satisfecho por el triunfo y por el buen desempeño que el equipo tuvo a lo largo del compromiso.

“Estamos intentando elevar el nivel. Si simplemente apareciéramos y no hiciéramos nuestro trabajo, los jugadores también serían los primeros en señalarnos. Así que tenemos que asegurarnos de estar organizados y de hacer bien nuestro trabajo, y los jugadores lo ven y lo valoran, y luego tenemos que asegurarnos de seguir intentando elevar el nivel. Los chicos han estado con nosotros desde el principio; siento que hemos tenido el tiempo de una pretemporada, y estamos viendo cierta progresión. Están luchando, pero deberían ser profesionales, se les paga por ello, y lo harán“, indicó el director técnico Robert Owen Edwards.

Edwards destacó la gran actuación que ha tenido Jhon Arias, a quien, al igual que en la Selección Colombia, han decidido ubicar en los últimos encuentros en otra posición del terreno de juego.

“Sus dos últimas actuaciones han sido realmente buenas en esa posición de ocho, una posición más retrasada. Cubre el campo muy bien y, obviamente, tiene mucha tranquilidad con la posesión. Volvieron a intentarlo porque lo merecían. El otro día, quizás por necesidad, tuvimos que hacer cambios y reorganizar un poco el equipo, pero hoy, sin duda, el plan estaba ahí y tuvieron la oportunidad de repetirlo y demostrarlo, y estoy muy contento de que lo hicieran”, celebró el entrenador.

Wolverhampton estará visitando al Everton el próximo miércoles 7 de enero. El club y Arias todavía luchan por mantenerse en la primera posición del fútbol de Inglaterra.