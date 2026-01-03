Arsenal, imparable: Tabla de posiciones de la Premier League tras remontada ante el Bournemouth
El equipo dirigido por Mikel Arteta se impuso 2-3 en juego por la fecha 20 del campeonato de Inglaterra.
La fecha 20 de la Premier League dejó como principal resultado un nuevo triunfo del líder Arsenal, que remontó como visitante en el Vitality Stadium, imponiéndose 2-3 al Bournemouth. Parcialmente, el club londinense sigue tomando distancia sobre el Manchester City, que ahora es tercero.
El equipo de Mikel Arteta le dio vuelta al marcador con anotaciones del brasileño Gabriel Magalhães y un doblete de Declan Rice. El local había abierto el marcador con Evanilson y descontó al final por medio de Eli Junior Kroupi.
Aston Villa, por su parte, superó 3-1 al Nottingham Forest y parcialmente ascendió a la segunda posición del campeonato. Los Gunners lideran con 48 puntos; seguidos de los Villanos con 42; mientras que el Manchester City, con un partido menos, es tercero con 41.
El colero Wolverhampton logró su primer triunfo de la temporada en la Premier, luego de golear 3-0 al West Ham United, partido que contó con la primera anotación de Jhon Arias en los Wolves.
Resultados de la fecha 20 de la Premier League
- Aston Villa 3-1 Nottingham Forest
- Brighton 2-0 Burnley
- Wolverhampton 3-0 West Ham United
- Bournemouth 2-3 Arsenal
Tabla de posiciones
Otros partidos de la fecha
Domingo 4 de enero
[7:30AM] Leeds United Vs. Manchester United
[10:00AM] Fulham Vs. Liverpool
[10:00AM] Tottenham Vs. Sunderland
[10:00AM] Everton Vs. Brentford
[10:00AM] Newcastle Vs. Crystal Palace