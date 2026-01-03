Arsenal, imparable: Tabla de posiciones de la Premier League tras remontada ante el Bournemouth

Declan Rice celebra tras anotar un doblete en triufno del Arsenal contra el Bournemouth. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images) / Stuart MacFarlane

La fecha 20 de la Premier League dejó como principal resultado un nuevo triunfo del líder Arsenal, que remontó como visitante en el Vitality Stadium, imponiéndose 2-3 al Bournemouth. Parcialmente, el club londinense sigue tomando distancia sobre el Manchester City, que ahora es tercero.

El equipo de Mikel Arteta le dio vuelta al marcador con anotaciones del brasileño Gabriel Magalhães y un doblete de Declan Rice. El local había abierto el marcador con Evanilson y descontó al final por medio de Eli Junior Kroupi.

ASÍ SE CIERRA UNA JUGADA: Declan Rice atacó nuevamente y firmó su doblete y el 3-1 de Arsenal ante Bournemouth. ¡METIÓ FESTEJO CON BESITO!
#ElBesoDeRice



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 3, 2026

Aston Villa, por su parte, superó 3-1 al Nottingham Forest y parcialmente ascendió a la segunda posición del campeonato. Los Gunners lideran con 48 puntos; seguidos de los Villanos con 42; mientras que el Manchester City, con un partido menos, es tercero con 41.

El colero Wolverhampton logró su primer triunfo de la temporada en la Premier, luego de golear 3-0 al West Ham United, partido que contó con la primera anotación de Jhon Arias en los Wolves.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Jhon Arias!



El colombiano y su PRIMER GOL en la Premier League



Wolves derrota a West Ham



— ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 3, 2026

Resultados de la fecha 20 de la Premier League

Aston Villa 3-1 Nottingham Forest

Brighton 2-0 Burnley

Wolverhampton 3-0 West Ham United

Bournemouth 2-3 Arsenal

Tabla de posiciones

Otros partidos de la fecha

Domingo 4 de enero

[7:30AM] Leeds United Vs. Manchester United

[10:00AM] Fulham Vs. Liverpool

[10:00AM] Tottenham Vs. Sunderland

[10:00AM] Everton Vs. Brentford

[10:00AM] Newcastle Vs. Crystal Palace