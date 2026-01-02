¿Bombazo? En Argentina aseguran que Sebastián Villa está cada vez más cerca de jugar en River Plate

Sebastián Villa enfrentando a River Plate en un Superclásico con Boca Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Sebastián Villa no seguirá su carrera en Independiente Rivadavia, equipo con el que este año se consagró campeón de la Copa Argentina. Desde entonces, el extremo colombiano ha sido relacionado con distintos clubes del continente.

Villa se había despedido días atrás del equipo de Rivadavia, su salida la confirmó recientemente Daniel Vila, presidente del cuadro de Rivadavia, en Radio Splendid, donde no reveló ni negó detalles sobre el futuro inmediato del juador.

Vila confesó que el antioqueño será vendido, sin revelar cuándo dinero podría ingresar por él; de igual manera, tampoco quiso revelar detalles por qué equipos han preguntado por el atacante, al ser consultado directamente sí había un interés de River Plate.

¿Villa podría llegar a River Plate?

El rumor que se había producido semanas atrás, ha venido tomando fuerza en los últimos días, el periodista argentino Luis Fregossi aseguró que el colombiano está muy cerca del Millonario.

“Yo les cuento que YA hubo contactos entre River e IRM por Villa y que si se acercan con los números, VILLA VA A JUGAR EN RIVER”, informó en el programa La Jugada del Día de Radio Buenos Aires.

Sebastián Villa ya había sido relacionado previamente con Flamengo de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores. El mismo club desmintió dicha versión tajantamente.