Representante de Daniel Cataño reveló situación familiar que podría facilitar su llegada al Medellín

Sebastián Olarte, representante de Daniel Cataño, reveló en Caracol Deportes de Caracol Radio una situación personal del volante antioqueño que podría facilitar su regreso al fútbol colombiano. Cataño, actualmente en Bolívar de Bolivia, es pretendido por el Medellín.

Al ser interrogado por una posible regreso a Colombia, más exactamente al DIM, Olarte explicó: “Con Dani hay un caso particular, hay un tema de salud de su esposa que se está tratando, la altura de La Paz le ha afectado un tema de vértigo, eso ha hecho que Dani esté pensando en la posibilidad de volver. A la esposa hay que hacerle un tratamiento, porque no es recomendable que ella esté en la altura, a 4200 metros".

“Bajo esa premisa estamos mirando cómo podemos encaminar las cosas para que él pueda estar tranquilo, su esposa tener el tratamiento y él seguir con su vida normal”, añadió al respecto.

Entretanto, no quiso referirse directamente a las ofertas desde el país por el jugador: “Dani, como ustedes lo saben, es un jugador con una categoría enorme, en Colombia hay muchos equipos interesados en poder contar con él. Vamos a ver los equipos que más se acomoden al tratamiento de su esposa”.

Finalmente, contó que Cataño está dispuesto a rebajarse su salario para poder volver al país: “Estamos bajo la premisa de la salud de la esposa de Dani. No quiero decirles que Medellín u otro equipo, lo más importante para Dani en estos momentos es estar en un lugar donde la esposa pueda tener el tratamiento adecuado y estar tranquila”.

“Obviamente Bolívar hizo una inversión, el salario de Cataño es un salario alto para el fútbol colombiano, pero él por la situación de su esposa estaría dispuesto a ceder a una parte importante”, cerró al respecto.